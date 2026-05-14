O piață aglomerată, dar cu un viitor incert

În 2025, China avea 129 de mărci de vehicule electrice și hibride plug-in active pe piață. Acestea nu sunt simple startup-uri sau proiecte experimentale, ci producători care vând mașini reale în showroom-uri reale.

Totuși, dincolo de această cifră impresionantă, se ascunde o realitate îngrijorătoare: majoritatea acestor mărci sunt așteptate să dispară până în 2030.

Conform unei analize realizate de consultanța AlixPartners, doar aproximativ 15 grupuri vor reuși să concentreze majoritatea profitului din industria auto în următorii ani. Printre cei care se remarcă prin profitabilitate constantă se numără BYD și Li Auto.

În schimb, ceilalți producători sunt prinși într-un război al prețurilor și se confruntă cu marje minime, precum și cu o supracapacitate industrială care deja începe să ducă la falimente.

Un „război al prețurilor” fără precedent

În mai puțin de un deceniu, China a trecut de la a avea un număr relativ mic de producători de vehicule electrice la a deveni cea mai mare piață din lume pentru mașini electrice și hibride plug-in. BYD a depășit deja Tesla în ceea ce privește volumul global de vânzări.

Însă, această creștere accelerată a dus la o problemă majoră: prea multe mărci și prea multe vehicule produse pentru o piață care nu mai crește în același ritm. Rezultatul? Un război al prețurilor fără precedent în industria auto.

În 2023, BYD a redus prețurile, obligând și alte mărci precum Nio, Xpeng, Leapmotor sau Zeekr să adopte aceeași strategie pentru a-și menține cota de piață. Chiar și Tesla s-a alăturat acestui val de ieftiniri din uzina sa din Shanghai.

Din păcate, acest joc a dus la situații în care mulți producători ajung să vândă mai multe mașini, dar să câștige mai puțin sau chiar să înregistreze pierderi la fiecare unitate vândută.

China are în prezent o capacitate de producție mai mare decât cererea internă. În orice industrie, o astfel de situație duce inevitabil la consolidare, iar piața auto chineză nu face excepție.

Supraviețuirea pe piață, mai presus de inovație

Din exterior, mulți observatori consideră că industria auto din China se află într-o competiție tehnologică. Realitatea este însă diferită. Majoritatea producătorilor chinezi dispun deja de tehnologii avansate, incluzând baterii competitive, platforme electrice moderne și software performant. Problema reală este supraviețuirea economică.

Producția de mașini electrice necesită investiții uriașe în fabrici, baterii, software și rețele comerciale. Aceste costuri se amortizează doar prin volume mari de vânzări, ceea ce a dus la o competiție acerbă între producători. În China, acest fenomen este descris prin termenul „内卷” (trad. „neijuan”), care desemnează o spirală de competiție extremă ce duce la scăderea profiturilor.

Primele victime ale fenomenului „neijuan”

Deși Europa vede adesea producătorii chinezi ca pe un bloc unitar, realitatea din China este mult mai fragmentată. Motor.es a relatat deja despre dispariția unor mărci chineze de pe piața europeană, cum ar fi Aiways.

Alte companii, precum Jiyue (susținută de Geely și Baidu), WM Motor, HiPhi sau Evergrande Auto, au intrat în faliment sau și-au suspendat operațiunile. Cu toate acestea, apar continuu noi jucători care încearcă să supraviețuiască într-o piață extrem de competitivă.

Europa, noul câmp de luptă pe piața mașinilor electrice

În timp ce China se confruntă cu această luptă internă, Europa a devenit următorul front al bătăliei. Marci precum MG, BYD, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, Xpeng, Lynk & Co sau Zeekr sunt deja prezente în Spania, iar competiția este acerbă. Potrivit lui Stuart Masson, director editorial al The Car Expert, întrebarea esențială nu este câte mărci noi vor veni, ci câte dintre cele existente vor rămâne pe termen lung.

Producătorii chinezi nu explorează Europa doar pentru extindere, ci din necesitatea de a găsi piețe noi care să compenseze presiunile din țara de origine. Acesta este motivul pentru care se mișcă atât de rapid și adoptă strategii agresive de preț.

În plus, colaborările dintre producătorii europeni și cei chinezi sunt în creștere. Stellantis va produce modele Leapmotor în Spania, iar Volkswagen și Renault colaborează cu parteneri chinezi pentru a menține fabrici deschise și pentru a dezvolta noi tehnologii. Această interdependență tehnologică dintre Europa și China este deja o realitate.

O poveste care se repetă pe piața auto

Deși ritmul este mult mai rapid, procesul de consolidare al industriei auto chineze amintește de ce s-a întâmplat în Japonia și Coreea de Sud. După ce în anii ’50-’60 Japonia avea zeci de producători auto, doar câțiva giganți precum Toyota, Honda și Nissan au supraviețuit. Similar, Coreea de Sud a rămas cu Hyundai-Kia drept lider dominant.

China, însă, parcurge acest proces în timpul unei tranziții globale către vehiculele electrice, ceea ce complică lucrurile. Europa, care a dominat decenii la rând sectorul motoarelor termice, își vede acum poziția contestată.

Pentru cumpărătorii europeni, provocarea nu este doar diversitatea mărcilor, ci și garanția că acestea vor supraviețui pe termen lung. Dispariția unei mărci poate crea probleme legate de service, piese de schimb și actualizări software. Aceasta a fost deja experiența cu unele mărci chineze care au intrat prea rapid pe piața europeană.

În era vehiculelor electrice, încrederea în longevitatea unui producător devine un factor crucial pentru valoarea mașinii. Pe măsură ce industria auto globală se transformă, miza reală este cine va controla lanțul de valoare al mașinilor electrice – o bătălie în care China este deja un jucător dominant.

Se preconizează că majoritatea mărcilor chineze de vehicule electrice vor dispărea până în 2030. Însă, cele care vor supraviețui vor fi mai puternice, mai eficiente și mai competitive. Industria auto globală se află în pragul unei schimbări majore, iar mulți dintre noi vom conduce, în viitor, mașini care își vor avea rădăcinile în această transformare profundă.

