Toto Dumitrescu a făcut un accident duminică, 14 septembrie, la intersecția dintre Bulevardul Mircea Eliade și Bulevardul Primăverii, din sectorul 1. Este vorba despre perimetrul cuprins între casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu și Vila Lac 1, potrivit imaginilor video publicate de Libertatea, care surprind și momentul impactului.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 14.09.2025, în jurul orei 13:00, în timp ce conducea un autovehicul pe bd. Mircea Eliade din mun. București, sector 1, la intersecția cu bd. Primăverii, inculpatul a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care nu a acordat prioritate de trecere. Deși în urma accidentului a rezultat rănirea unei persoane, inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului”, au precizat procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 (PJS1) miercuri, 17 septembrie, la amiază.

Aceștia au adăugat că Toto Dumitrescu „nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare”. Amânarea aplicării pedepsei este din decembrie 2021.

Mai mult, potrivit informațiilor Libertatea, Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest, un test rapid pentru depistarea consumului de droguri, făcut de polițiști la 48 de ore după accident, după ce l-au prins. Rezultatul a fost confirmat și de analizele de sânge de la INML.

Din acest motiv, cercetările vor fi extinse și pentru această infracțiune.

Toto Dumitrescu, 28 de ani, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost inițial reținut pentru 24 de ore de polițiști pentru „părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a anunțat marți, 16 septembrie, Brigada Rutieră. Apoi procurorii PJS1 au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, aprobată de Judecătoria Sector 1.

