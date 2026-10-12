Traficul la Podul Constanța din București s-a redeschis: ce lucrări au fost finalizate

Traficul rutier din zona Pod Constanța, din Sectorul 1 al Capitalei, a fost redeschis luni, 12 octombrie, în jurul orei 16:00, a transmis Brigada Rutieră pentru Libertatea. Măsura vine ca urmare a finalizării lucrărilor la primii aproximativ 300 de metri de cale de rulare din cadrul lotului 4 de modernizare a liniilor de tramvai.

Lucrările au fost executate de compania Erbașu. Șantierul a demarat în primăvară și a fost tratat cu prioritate, având în vedere că restricționarea circulației la o singură bandă pe sens a afectat grav principala arteră de legătură către zonele Chitila și Bucureștii Noi, potrivit publicației Mobilitate.eu.

Deși constructorul intenționa inițial să termine lucrările până la începerea anului școlar, geometria complexă a căii de rulare și necesitatea unei analize detaliate a betonului din fundația pasajului au impus proceduri suplimentare.

În cursul zilei de vineri, 9 octombrie, a fost turnat stratul de protecție dintre șină și asfalt, care s-a uscat complet în weekend, iar luni dimineață s-au trasat noile marcaje rutiere, permițând apoi reluarea circulației pe câte două benzi pe sens.

Pe restul lotului, cuprins între Clăbucet și Cartierul Dămăroaia, se lucrează în continuare la infrastructură și la pregătirea terenului, obiectivul fiind turnarea stratului de bitum pe care se va monta noua șină înainte de sosirea sezonului rece.