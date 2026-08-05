Lotul 4 este una dintre cele mai importante artere de tramvai din nord-vestul Capitalei, ce se întinde pe 6,7 km de la Dămăroaia până la Piața Victoriei, traversând Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței și Bulevardul Bucureștii Noi, unde liniile vechi de peste jumătate de secol sunt înlocuite pentru a reabilita complet traseele liniilor 24 și 45.

Lucrările sunt realizate de asocierea Trancrad – Construcții Erbașu, iar constructorii încep montarea noilor șine la Podul Constanța, potrivit Mobilitate.eu.

Șantierul din zona Pod Constanța este considerat cel mai dificil din Capitală, din cauza disconfortului creat odată cu îngustarea la o bandă pe sens și de lucrările deja existente la Magistrala 6 de metrou. Proiectul de modernizare a debutat pe 27 aprilie 2026, iar în luna mai au fost deja demontate șinele vechi de șase decenii de pe Bulevardul Gloriei, potrivit publicației citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE