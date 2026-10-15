Traseul aprobat pentru Centura Craiova Sud-Vest: proiect de 15 kilometri între DN56 și DN6

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Proiectul Centurii de ocolire Craiova Sud-Vest face un pas important înainte. Consiliul Tehnico-Economic al DRDP Craiova a avizat varianta de traseu de 15,04 kilometri (marcată cu roșu în imagine - n.r.), stabilită ca fiind opțiunea cu cel mai bun raport cost-beneficiu dintre cele analizate.
Menit să facă legătura între DN56 și DN6, noul drum de centură va parcurge ultimele etape de avizare la CNAIR și Ministerul Transporturilor pentru finalizarea studiului de fezabilitate.
„În cadrul Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al DRDP Craiova a fost avizată varianta de traseu marcată cu roșu pe plan, aferentă obiectivului de investiții «Centura de ocolire a municipiului Craiova Sud–Vest, DN56–DN6, județul Dolj»”, arată joi, 15 octombrie, DRDP Craiova, într-un comunicat.
Drumul urmează să decongestioneze semnificativ traficul din zona municipiului Craiova.
„Realizarea acestui obiectiv de investiții va contribui la îmbunătățirea conectivității rutiere în zona municipiului Craiova și la fluidizarea circulației pe principalele artere naționale din zonă”, potrivit sursei citate.