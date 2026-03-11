Realitatea din teren

Contractul pentru execuția centurii a fost semnat în anul 2022, având un termen inițial de finalizare de doar 15 luni.

Proiectul a fost gândit pentru a face legătura între trei artere majore – DN6, DN55 și DN56 – permițând camioanelor să ocolească zonele locuite ale Craiovei.

În prezent, situația pe șantier este una de impas parțial. Din cauza întârzierilor, mulți șoferi au ajuns să folosească drumurile tehnice ale constructorului pentru a traversa sectorul aflat încă în lucru.

Frustrarea este în creștere, proiectul devenind un exemplu clasic de investiție publică marcată de termene depășite și inaugurări amânate.

Cauzele blocajului

Ritmul lent al lucrărilor este rezultatul unui cumul de factori negativi. Compania italiană Rizzani de Eccher a intrat în procedură de concordat preventiv pentru a evita insolvența, fapt ce a afectat grav mobilizarea pe șantier și a dus chiar la suspendări temporare ale activității.

Pe Sectorul I, lucrările stagnează din cauza necesității de a înlocui grinzile de la pasajul CFR, ca urmare a unei greșeli a antreprenorului.

În plus, relocarea unei rețele de înaltă tensiune în zona kilometrului 0 întârzie finalizarea primului sector de drum.

Ce au transmis autoritățile

Proiectul beneficiază de un buget total de 196 de milioane de lei, din care 140 de milioane reprezintă fonduri europene.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova susțin că investiția a depășit stadiul fizic de 90% și că nu există restanțe financiare către constructor.

Cristian Tudor, reprezentant al DRDP Craiova, a clarificat situația actuală:

Sectorul II (Cârcea – intersecție Malu Mare): Este realizat în proporție de 98% și are șanse reale să fie deschis circulației în aproximativ o lună, după finalizarea racordului cu DN 65.

Sectorul I: Va fi finalizat abia după ce proprietarul de utilități va reloca linia de înaltă tensiune și după montarea noilor grinzi comandate de constructor.

Perspective de finalizare: Antreprenorul italian a fost preluat recent de o altă companie de construcții de top din Italia. Conform DRDP, această mutare garantează continuarea și finalizarea lucrărilor, statul recuperându-și deja prejudiciile cauzate de grinzile defecte. Toate prelungirile de contract au fost realizate în cadru legal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE