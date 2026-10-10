Copiii cu vârsta sub 15 ani din Turcia nu vor mai avea acces la platformele de social media începând cu data de 1 noiembrie 2026. Legea care stabilește această restricție a fost publicată sâmbătă în Monitorul Oficial de la Ankara, după ce proiectul fusese adoptat de Parlamentul turc în luna aprilie a acestui an.

Verificare prin token guvernamental și reguli pentru adolescenți

Măsura plasează Turcia într-un val internațional tot mai vizibil de reglementare strictă a spațiului digital pentru minori, însă aduce și mecanisme tehnice controversate de control.

Noul cadru legislativ impune responsabilități directe companiilor de tehnologie. Platformele de social media vor fi obligate să implementeze toate măsurile tehnice și administrative necesare pentru a bloca accesul celor mici, inclusiv sisteme stricte de verificare a vârstei.

Elementul central al acestei măsuri este descris în articolul 7 al legii, care prevede că verificarea vârstei utilizatorilor se va face pe baza unui token emis direct de guvernul de la Ankara.

Actul normativ nu îi ignoră nici pe minorii care au împlinit deja 15 ani. Pentru utilizatorii din categoria de vârstă 15-18 ani, legea stipulează că platformele digitale nu au voie să furnizeze servicii sau algoritmi care ar putea crea dependență.

Tensiuni privind libertatea internetului în Turcia

Noua restricție vine pe fondul unui istoric lung de intervenții guvernamentale severe în spațiul virtual. Autoritățile de la Ankara au recurs frecvent la suspendarea conturilor unor jurnaliști, activiști sau instituții de presă, ajungând în repetate rânduri să blocheze temporar accesul la platforme întregi.

Un exemplu recent a avut loc în anul 2024, când platforma Instagram a fost blocată timp de o săptămână în Turcia. Decizia a fost luată de autorități după ce compania Meta a fost acuzată că a cenzurat postările utilizatorilor care îi aduceau un omagiu liderului Hamas, Ismail Haniyeh.

De asemenea, presiunile asupra platformelor independente continuă. Chiar săptămâna trecută, un site de știri și conturile sale de pe rețelele sociale au fost blocate de o instanță turcă sub acuzația de „propagandă LGBT”, decizie care a stârnit critici dure din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și libertatea presei. În acest context, un raport realizat de organizația Freedom House a clasificat mediul online din Turcia drept unul „lipsit de libertate”.

Un trend global: de la Uniunea Europeană până în Australia

Decizia Ankarei nu este un caz izolat, ci se înscrie într-o tendință tot mai accentuată la nivel global de a limita expunerea celor mici la riscurile din mediul online. Țări precum Australia și Indonezia au adoptat deja sau analizează măsuri similare de restricționare strictă a vârstei.

La nivelul Uniunii Europene, Comisia a prezentat în luna septembrie o propunere legislativă care vizează limitarea accesului copiilor sub 15 ani la rețele sociale și la platformele de partajare video. Inițiativa a venit după luni de dezbateri intense între liderii europeni cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor.