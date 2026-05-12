Ursula von der Leyen: „Asistăm la un progres tehnologic rapid”

„Asistăm la un progres tehnologic rapid – și vedem, în același timp, cum acesta pătrunde în fiecare aspect al copilăriei și al adolescenței”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul Summitului European privind Inteligența Artificială și Copiii, desfășurat la Copenhaga.

În timp ce mai multe state membre lucrează deja la legi naționale pentru a limita accesul minorilor la platformele sociale, presiunea pentru o abordare uniformă la nivelul pieței unice europene continuă să crească.

În acest sens, Comisia Europeană a format un grup independent de experți pentru siguranța copiilor pe internet. Acesta analizează măsuri concrete pentru combaterea dependenței digitale și a anxietăților sociale în rândul tinerilor.

Von der Leyen a subliniat că „fără a anticipa concluziile grupului de experți, cred că ar trebui să luăm în considerare o anumită formă de restricție pentru rețelele sociale. În funcție de rezultatele analizelor, am putea propune o lege chiar în această vară”.

Care este principalul obstacol al inițiativei europene

Unul dintre principalele obstacole ale inițiativei europene rămâne dezvoltarea unei soluții tehnice comune pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Platformele ar trebui să implementeze astfel de sisteme pentru a asigura accesul doar al persoanelor care depășesc o anumită vârstă. Un exemplu ar putea fi o aplicație europeană de verificare a vârstei, inspirată din certificatul digital COVID-19.

Cu toate acestea, mai multe guverne ale statelor membre au manifestat rezerve față de această propunere, iar experții în securitate cibernetică au atras atenția asupra vulnerabilităților tehnologice care pot apărea.

Uniunea Europeană nu este singura regiune care ia în considerare astfel de măsuri. Australia și Indonezia au introdus deja măsuri similare. Bruxelles continuă să analizeze impactul acestor politici internaționale, căutând modele eficiente pentru implementarea unui cadru legislativ unitar în Europa.

Potrivit unui studiu, peste 30% dintre români vor interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale

Din ce în ce mai mulți români susțin digitalizarea, însă cresc exponențial și îngrijorările acestora cu privire la incapacitatea statului român de a gestiona riscurile cu care tehnologia vine la pachet. Copiii sunt, potrivit multora, cei mai expuși pericolelor online.

Sunt concluziile unui studiu Atlas Intel, realizat la comanda Edge Institute care trag un nou semnal de alarmă: trebuie să ținem pasul cu noile tehnologii, însă avem nevoie, în același timp, și de o educație digitală solidă.



