Vehiculul gigantic creat pe baza autobuzelor Tatra care poate duce turiștii din Islanda acolo unde nicio altă mașină nu poate ajunge

Camioanele cehe Tatra sunt recunoscute la nivel mondial pentru capacitățile lor extraordinare de înaintare în teren extrem de dificil, datorită sistemului lor unic de tracțiune și punților articulate pe șasiu tubulard central. Cu toate acestea, există locuri pe planetă unde nici măcar un camion standard 8x8 nu ar putea rezista, relatează publicația moldoveană Piața Auto. Este cazul ghețarilor din Islanda, unde stratul gros de zăpadă, gheața alunecoasă, pantele abrupte și crevasele adânci fac imposibilă deplasarea vehiculelor obișnuite.

Pentru a rezolva această problemă și a permite explorarea în siguranță a acestor ținuturi spectaculoase, un operator turistic islandez a găsit o soluție ingineriască neobișnuită: transformarea camioanelor grele de teren în autobuze turistice de mare capacitate. Producătorul ceh Tatra a anunțat recent intrarea oficială în operare a celui de-al doilea „Tatrabus”, un vehicul colosal proiectat special pentru a naviga pe ghețarul Langjökull.

De ce este nevoie de opt roți pe un ghețar islandez

Aventurarea pe un ghețar precum Langjökull implică riscuri majore, cel mai mare dintre ele fiind reprezentat de crevasele ascunse sub straturile proaspete de zăpadă. Un vehicul obișnuit care ar cădea cu una dintre punți într-o astfel de falie s-ar răsturna sau ar rămâne blocat definitiv, punând în pericol viața pasagerilor.

Ingineria din spatele Tatrabus rezolvă această problemă prin utilizarea unei configurații cu patru punți și tracțiune integrală 8x8. În momentul în care o punte ajunge deasupra unei crevase și își pierde sprijinul, celelalte trei punți articulate rămân ferme pe suprafață și mențin echilibrul întregului vehicul. Structura rigidă a șasiului ceh permite astfel depășirea obstacolului fără ca stabilitatea cabinei să fie afectată.

De la un camion de pompieri modificat la o comandă specială în Cehia

Ideea din spatele acestor vehicule gigantice aparține companiei turistice islandeze Sleipnir, denumită după calul cu opt picioare al zeului Odin din mitologia nordică. În urmă cu mai mulți ani, echipa Sleipnir a construit primul vehicul de acest tip într-un mod aproape artizanal, combinând șasiul unui fost camion de pompieri cu o cabină Volvo și realizând modificări mecanice complexe în propriul atelier.

Succesul proiectului i-a determinat să treacă la un nivel superior de tehnică. Compania a comandat la fabrica Tatra un șasiu gol Phoenix 8x8 direct din producție. Mașina a primit un motor turbodiesel Paccar MX-13 de 13,0 litri, cu 6 cilindri în linie, care dezvoltă 530 de cai putere, transmis prin intermediul unei cutii de viteze automate Allison.

Pentru a face față terenului islandez, vehiculul a fost dotat cu anvelope uriașe, având o înălțime de peste 1,8 metri și o lățime de peste 80 de centimetri. Aceste dimensiuni neobișnuite au impus ajustări personalizate ale distanței dintre punți și ale raportului final de transmisie, modificări realizate direct din fabrică de inginerii cehi.

Comanda întârziată de prioritățile militare ale Cehiei

Ridicarea cererii pentru tururile pe ghețar a determinat compania Sleipnir să comande un al doilea vehicul identic la finalul lunii decembrie 2023. Totuși, livrarea celui de-al doilea șasiu a întâmpinat întârzieri considerabile.

Contextul geopolitic și creșterea comenzilor din sectorul de apărare au obligat fabrica Tatra să acorde prioritate comenzilor pentru armata cehă, conform legislației naționale. Pe fondul unei liste de așteptare de aproape doi ani pentru vehiculele civile cu specificații speciale, livrarea șasiului către Islanda a durat semnificativ mai mult decât în mod obișnuit.

După sosirea șasiului în Islanda, specialiștii locali au lucrat aproape un an în propriul atelier pentru a construi suprastructura de autobuz, sistemele de izolare termică și amenajările interioare speciale.

Confort de nivel înalt în mijlocul pustietății înghețate

Noul Tatrabus este proiectat să transporte în condiții de deplină siguranță 44 de pasageri, un ghid turistic și șoferul. Datorită pneurilor masive de plutire, autobuzul poate rula fără probleme atât pe zăpadă moale și gheață, cât și pe terenul vulcanic colțuros care înconjoară baza ghețarului.