Turiști din Centrul Vechi din București, lăsați fără banii din conturi după ce erau abordați pe stradă

Mai mulți turiști au fost lăsați fără banii din conturi, după ce au fost abordați pe o stradă din Centrul Vechi din București. Suspecții s-ar fi folosit de recunoașterea facială și codurile PIN ale victimelor și ar fi efectuat tranzacții direct în conturile firmei lor.

Poliția și procurorii au desfășurat miercuri, 7 octombrie 2026, mai multe percheziții în București și județul Ilfov, vizând persoane suspectate că au folosit ilegal cardurile și telefoanele unor turiști străini pentru a efectua tranzacții frauduloase. Conform informațiilor oferite de Poliția Capitalei și citate de News.ro, ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, desfășurate sistematic în perioada 14 iulie - 24 august 2026.

Cum ar fi fost păcăliți turiștii străini în Centrul Vechi

Suspecții ar fi acționat sub acoperirea unei firme din sectorul 3 care oferea produse și servicii aparent atractive. Turiștii, majoritatea racolați din zona Centrului Vechi, ar fi fost induși în eroare cu privire la costurile reale ale achizițiilor.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi obținut codurile PIN ale cardurilor victimelor și ar fi utilizat tehnologia de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile ale acestora pentru a valida plăți ilegale. În total, ar fi fost înregistrate 40 de tranzacții frauduloase, dintre care 35 doar din conturile unui singur client.

„Bănuiţii ar fi acţionat sub paravanul unei societăţi comerciale, cu punct de lucru într-o zonă din sectorul 3, context în care, prin oferirea şi comercializarea unor produse şi servicii atractive turiştilor, de natură a-i induce în eroare cu privire la preţul plătit, prin reţinerea codurilor PIN ale cardurilor folosite de clienţi, precum şi prin folosirea sistemului de recunoaştere facială prin intermediul telefoanelor mobile ale persoanelor vătămate, ar fi efectuat, în mod ilicit, plăţi în cadrul aceluiaşi operator economic sau transferuri în conturi bancare proprii”, au transmis polițiștii.

35 de tranzacții ar fi fost efectuate doar din contul unui bărbat

Din contul unui bărbat ar fi fost extrasă suma de 92.000 de lei prin 35 de tranzacții către terminalul de plată al firmei. O altă victimă, o femeie, ar fi fost prejudiciată cu 8.000 de lei prin trei plăți la POS și un transfer de 4.200 de euro către un cont personal al suspecților. Un alt bărbat ar fi pierdut 3.200 de lei prin plăți la POS și 7.500 de euro printr-un transfer bancar.

Polițiștii efectuează percheziții în București și Ilfov

Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, în cursul zilei de miercuri, 7 octombrie 2026, autoritățile efectuează percheziții în București și Ilfov, în dosarul ce vizează accesarea ilegală a unui sistem informatic și efectuarea operațiunilor financiare în mod fraudulos.

„Au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată (40 de acte materiale), precum și complicitate la săvârșirea acestor infracțiuni”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zona centrală a Capitalei arată cum victimele, toate cetățeni străini, ar fi fost abordate pe stradă de către suspecți. Până în prezent, anchetatorii au identificat trei victime: doi bărbați și o femeie.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească dacă există și alte persoane afectate de această schemă de fraudă.