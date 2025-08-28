Nava s-a retras din zona de patrulare, după atac

Potrivit HUR, în timpul operațiunii, luptătorii ucraineni din unitatea specială „Primari” au neutralizat radarul navei printr-un atac cu dronă, iar forțele speciale au lansat apoi un asalt direct asupra purtătorului de rachete.

Nava, aflată în Golful Temriuk și pregătită pentru lansarea de rachete Kalibr, a fost nevoită să se retragă din zona de patrulare după atac.

Corveta din clasa Buyan-M (Proiectul 21631) este o navă de dimensiuni reduse, dar bine înarmată, proiectată să opereze în ape puțin adânci, fiind printre primele folosite de Rusia pentru lansarea de rachete Kalibr.

Navă ucraineană, lovită de o dronă în apropierea gurii Dunării

La rândul său, Ministerul Apărării rus a declarat că o dronă navală a lovit nava ucraineană de recunoaștere Simferopol, în apropierea gurii Dunării, susținând că aceasta s-ar fi scufundat.

Atacul a dus la moartea unui marinar și la rănirea altora, a confirmat Pletenciuk, precizând că echipele lucrează pentru limitarea pagubelor, majoritatea echipajului fiind salvată, iar căutările pentru marinarii dispăruți continuă.

Atacurile repetate ale Ucrainei cu drone navale, rachete și drone de mare rază au forțat Rusia să își reducă prezența navală în Crimeea ocupată.

Kievul a reușit să distrugă mai multe nave rusești, printre care nava de debarcare Caesar Kunikov, nava de patrulare Sergei Kotov, corveta Ivanoveț, dar și mai multe ambarcațiuni rapide de debarcare.

Pe 21 august, HUR a mai raportat lovirea unei bărci de patrulare rusești în Marea Neagră, lângă Portul Zaliznîi din regiunea Herson, atac soldat cu moartea a cinci membri ai echipajului.

