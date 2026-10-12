UE trebuie să elaboreze propriul plan de pace în Ucraina, pentru că este „singurul susținător serios”, spune comisarul apărării

Uniunea Europeană și Ucraina trebuie să elaboreze o strategie independentă de pace, a pledat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în urma ultimelor acțiuni și declarații ale președintelui american Donald Trump, relatează AFP.

„Până acum, Uniunea Europeană a fost singurul susținător financiar serios al Ucrainei, dar se aștepta ca leadershipul SUA să ajute la aducerea păcii în Ucraina”, a comentat lituanianul Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.

„A venit momentul ca UE și Ucraina să dezvolte și să implementeze împreună o strategie independentă de pace”, a adăugat el.

Donald Trump a îndemnat sâmbătă Ucraina să-și găsească un alt președinte, reproșându-i lui Volodimir Zelenski atât continuarea loviturilor asupra rafinăriilor din Rusia, cât și presupusa lipsă de voință de a încheia un acord de pace cu Kremlinul.

De când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, pe 28 februarie, prețurile la combustibili au crescut în SUA, spre nemulțumirea cetățenilor americani, care s-ar putea „răzbuna” la urne, pe 3 noiembrie, împotriva republicanilor lui Trump.