Donald Trump a declarat sâmbătă că este timpul ca Ucraina să „aibă un nou președinte” și a condamnat atacurile aeriene asupra rafinăriilor din Rusia, relatează AFP.

„Sugerez să obțină un nou lider care să poată ajunge la un acord” cu Rusia pentru a pune capăt războiului, a declarat președintele american la o zi după ce a anunțat că a avut o discuțe telefonică „extrem de fructuoasă” cu liderul autocrat rus Vladimir Putin.

Donald Trump i-a cerut totodată lui Volodimir Zelenski să înceteze atacurile împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia. În opinia lui, aceste atacuri nu fac decât să exacerbeze „problema globală” a deficitului de motorină.

„Ar fi bine să se oprească”, a avertizat Trump, care a decis să suspende unele sancțiuni pentru a permite Rusiei să exporte legal motorină pe piața americană și pe cea globală.

Potrivit lui Trump, Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină, apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion de tone „imediat după aceea”, iar ulterior și mai mult, probabil 3 milioane de tone, „în funcție de starea rafinăriilor lor”.

Volodimir Zelenski a criticat acordul anunțat de Donald Trump și l-a calificat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”. „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va «răsplăti» motorina cu mai multă teroare și perfidie”, a avertizat șeful statului ucrainean.

Anunțul lui Trump, făcut în pline discuții dintre SUA, Ucraina, UE și NATO, care s-au încheiat înainte de termenul prevăzut, a stârnit critici puternice în Congresul SUA.

Într-o declarație comună, senatorii democrați Chuck Schumer, Jeanne Shaheen și Elizabeth Warren îl acuză pe Donald Trump că a trădat Ucraina, aliații europeni și securitatea națională a Statelor Unite.

„A lansat un război împotriva Iranului care a dus la o creștere vertiginosă a prețurilor la benzină și motorină, o lovitură resimțită de fiecare american. Și acum, într-o încercare disperată de a-și îndrepta greșeala, încheie o «înțelegere» cu un dictator însetat de sânge”, denunță ei.

Unii republicani influenți afirmă că politica lui Trump în privința războiului ruso-ucrainean este un eșec și resping ideea ca SUA să finanțeze mașina de război a Kremlinului.

UE a avertizat de asemenea că suspendarea sancțiunilor impuse de SUA asupra motorinei rusești va contribui la alimentarea războiului purtat de Kremlin împotriva Ucrainei. În plus, a semnalat că această decizie a fost luată de Trump exact în momentul când Rusia și-a intensificat atacurile hibride împotriva UE și NATO.