Pe celebrul drum Route 66 din SUA, care se întinde pe aproape 3.900 de kilometri de la Chicago până la Oceanul Pacific, se află un reper istoric: Mel's Drive-In din Santa Monica, în California. Construit în 1959, acest restaurant considerat ultima oprire a drumului legendar riscă să fie demolat pentru a face loc unui bloc de locuințe cu opt etaje.

Proprietara terenului a depus o cerere oficială pentru construcția unui imobil rezidențial

Proprietara terenului a depus pe 18 septembrie 2026 o cerere oficială pentru construcția unui imobil rezidențial, a relatat Los Angeles Times. Planul prevede demolarea completă a clădirii istorice de pe colțul bulevardelor Lincoln și Olympic din Santa Monica, relatează portalul de știri T-Online.

În ciuda valorii sale arhitecturale, compania imobiliară responsabilă a declarat în actele depuse că „nu există resurse istorice sau culturale cunoscute pe proprietate”.

Două organizații dedicate protecției patrimoniului, Santa Monica Conservancy și Los Angeles Conservancy, au nominalizat clădirea pentru statutul de monument istoric, care ar putea preveni demolarea acesteia.

„Aici nu e vorba doar despre salvarea unui restaurant modern, ci și despre păstrarea unei arhitecturi Googie cu adevărat importante”, a explicat Nina Fresco, vicepreședinta Santa Monica Conservancy, citată de T Online.

Această formă de arhitectură, cunoscută pentru acoperișurile sale și semnele luminoase din neon, a fost populară în anii '50 și a influențat designul unor restaurante și piste de bowling. Din păcate, astfel de clădiri au devenit rare în peisajul urban modern.

Cererile de demolare pentru clădiri mai vechi de 40 de ani sunt supuse unui termen de așteptare

Conform legislației din California, cererile de demolare pentru clădiri mai vechi de 40 de ani sunt supuse unui termen de așteptare de cel puțin 75 de zile, timp în care autoritățile analizează valoarea lor istorică.

Pe 14 decembrie 2026, comisia pentru conservarea patrimoniului va decide dacă acordă statut de monument istoric pentru Mel's Drive-In. Dacă decizia va fi favorabilă, proprietara ar putea contesta hotărârea în fața consiliului local.

Fresco este de părere că există loc pentru compromis. Cu toate acestea, sugerează că noua clădire ar putea fi construită în jurul celei vechi, așa cum s-a făcut și cu alte proiecte din Santa Monica și din întreaga lume.