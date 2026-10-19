Atac cibernetic de tip ransomware la Radiocom, serviciul de e-mail a fost blocat

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii (SNR) investighează un incident cibernetic de tip ransomware, detectat luni, 19 octombrie 2026, la ora 06:30. Acesta a afectat reţeaua internă a companiei. Autoritățile competente au fost notificate imediat, iar Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a trimis o echipă la fața locului, după cum au transmis luni oficialii companiei.

Incidentul de la Radiocom ar fi un atac cibernetic de tip ransomware

Potrivit unui comunicat oficial al SNR, atacul a fost raportat prin intermediul Platformei Naţionale de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC). O echipă a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost trimisă de urgență la sediul companiei pentru a investiga situația.

„Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. (SNR) investighează un incident de securitate cibernetică, detectat astăzi, 19.10.2026, la ora 06:30. Din primele verificări, incidentul are caracteristicile unui atac de tip ransomware.

Incidentul a fost raportat prin Platforma Naţională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), iar o echipă a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul companiei pentru investigaţii”, au transmis reprezentanții Radiocom.

În urma incidentului, compania a decis suspendarea temporară a serviciului de e-mail, ca măsură preventivă, pentru a limita impactul.

Serviciile clienților nu au fost afectate

Conform datelor preliminare, atacul nu a avut efecte asupra serviciilor furnizate de Radiocom clienților săi.

„Pe baza verificărilor de până acum, impactul pare concentrat în reţeaua internă a companiei. Serviciul de e-mail a fost suspendat preventiv pe durata investigaţiei.

Serviciile oferite clienţilor noştri funcţionează în continuare, iar până în prezent nu am identificat indicii că ar fi fost afectate. Monitorizăm permanent situaţia”, a mai transmis Radiocom, potrivit News.ro.

SNR și DIICOT investighează atacul cibernetic de la Radiocom

Radiocom analizează în prezent ce date ar fi putut fi compromise și a anunțat că va informa toate persoanele și instituțiile vizate, în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, SNR a confirmat că va sesiza organele competente, inclusiv DIICOT, pentru investigarea acestui incident.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a confirmat la rândul său primirea notificării și intervenția la fața locului.

„Conform verificărilor preliminare, serviciile oferite clienţilor funcţionează în continuare, fără indicii că acestea ar fi fost afectate. O echipă DNSC se află la sediul companiei pentru investigarea incidentului şi evaluarea impactului acestuia”, a transmis DNSC.

Radiocom, companie deținută de statul român, este lider pe piața broadcastingului din România și unul dintre principalii furnizori de servicii de comunicaţii electronice. Incidentul recent aduce în atenție importanța securității cibernetice pentru companiile strategice din România.