Atac cibernetic major la Bursa București: ce trebuie să facă investitorii și ceilalți utilizatori

Depozitarul Central, pilonul tehnic prin intermediul căruia se derulează toate tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB), a căzut victima unui atac cibernetic, relatează Economica.net.

Incidentul de securitate a vizat infrastructura digitală a instituției care păstrează evidența tuturor registrelor de acționari din România, inclusiv datele istorice ale milioanelor de cetățeni cunoscuți drept „cuponari”, care au primit titluri de proprietate în procesul de privatizare în masă din anii ’90 și nu le-au înstrăinat până în prezent.

În urma breșei de securitate, aplicația dedicată utilizatorilor a fost oprită temporar pentru limitarea oricăror riscuri de propagare a atacului.

Surse din cadrul instituției au precizat că datele din sistem nu au fost alterate și nu s-au pierdut informații, sistemele de salvare periodică (backup) ale instituției funcționând la parametri optimi.

Cu toate acestea, atacatorii au reușit să acceseze vizual informații confidențiale din procesul de înregistrare.

Ce informații au fost vizualizate de hackeri în timpul atacului

Conform comunicării transmise de reprezentanții Depozitarului Central, incidentul nu a dus la ștergerea sau modificarea datelor financiare, însă autorii intruziunii au reușit să vizualizeze date cu caracter personal colectate în procesul de creare a conturilor de utilizator.

Printre informațiile expuse se numără numele și prenumele clienților, adresele de domiciliu, codurile numerice personale (CNP), seriile și numerele cărților de identitate, adresele de e-mail, numerele de telefon, precum și codurile bancare IBAN.

Reprezentanții instituției subliniază că parolele de acces în aplicație nu au fost compromise în cursul acestui atac.

Cu toate acestea, prezența unor date de identificare complete în mâinile infractorilor cibernetici ridică riscuri majore de atacuri ulterioare de tip inginerie socială și uzurpare de identitate, motiv pentru care a fost declanșată o anchetă tehnică amănunțită.

Sesizare la DNSC și intervenția echipelor de specialiști

Imediat după identificarea activității suspecte în rețea, conducerea Depozitarului Central a contractat o companie specializată în securitate ofensivă și răspuns la incidente cibernetice.

De asemenea, a fost notificat oficial Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), autoritatea competentă responsabilă cu gestionarea și investigarea amenințărilor la nivelul infrastructurilor critice din România.

Specialiștii analizează vectorul de atac utilizat de atacatori și traseul pe care aceștia l-au urmat în interiorul rețelei interne, pentru a se asigura că sistemele sunt complet igienizate înainte ca aplicația online să fie redeschisă pentru investitori.

Ghid de securitate: cum trebuie să reacționeze utilizatorii afectați

Instituția a transmis o serie de instrucțiuni clare pentru toți cei care dețin conturi pe platformă sau care știu că au date înregistrate la Depozitarul Central.

Deși parolele din aplicație nu au fost extrase, utilizatorii care folosesc aceeași combinație de parolă pentru mai multe servicii online sunt sfătuiți ferm să o schimbe pe toate celelalte platforme și să activeze autentificarea în doi pași (2FA), acolo unde funcția este disponibilă.

Un pericol direct după o astfel de breșă este valul de tentative de phishing. Atacatorii pot folosi datele reale obținute - cum ar fi CNP-ul, numele complet sau banca la care utilizatorul are deschis contul IBAN - pentru a formula mesaje false foarte convingătoare transmise prin e-mail, SMS sau apeluri telefonice.

Utilizatorii sunt avertizați să nu acceseze sub nicio formă linkuri suspecte, să verifice cu atenție adresa expeditorului și să nu furnizeze niciodată credențiale de logare sau coduri de autorizare bancară la solicitarea unor presupuși operatori.

Totodată, clienților li se recomandă să evite completarea unor chestionare online și să nu divulge detalii personale suplimentare pe rețelele sociale, deoarece aceste elemente pot fi corelate de atacatori pentru a lansa fraude personalizate greu de detectat.