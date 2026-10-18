Un împrumut de 36.000 euro s-a transformat într-o datorie uriașă de peste 310.000 euro, în București

Poliţiştii din București au prins în flagrant un bărbat care a fost și reținut pentru comiterea infracţiunii de camătă, iar anchetatorii au stabilit că acesta acordase un împrumut de 36.000 de euro şi îi fusese returnată suma de 150.000 de euro, dar mai cerea încă 160.000 de euro.

Bărbatul a fost prins vineri în flagrant delict, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Sector 4.

Flagrantul a avut loc imediat după ce suspectul a ridicat 18.500 de lei de la o persoană vătămată, sumă ce reprezenta o parte dintr-o dobândă lunară de 82.000 de lei.

Cazul a intrat în atenția autorităților după o plângere depusă pe 5 octombrie 2026, când victima a reclamat că, în perioada septembrie 2024 - octombrie 2026, a împrumutat 36.000 de euro de la suspect.

În schimb, acesta i-ar fi impus o dobândă lunară de 10%, deși nu avea dreptul legal să o facă. Ancheta poliției a scos la iveală că victima a plătit deja aproximativ 150.000 de euro doar sub formă de dobânzi, iar suspectul îi mai solicita încă 160.000 de euro, așadar un total de 310.000 euro.

„În urma efectuării controlului corporal și al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, polițiștii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei și 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată proveniența, precum și un obiect contondent”, au declarat reprezentanții Poliției Capitalei.

Suspectul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore în baza probelor strânse. Acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a măsurilor legale.