Ungaria folosește apa de la fermele piscicole pentru irigarea terenurilor afectate de secetă

Fermierii din Ungaria utilizează apa din bazinele piscicole, după recoltarea peștilor, pentru irigarea terenurilor agricole și a parcurilor afectate de seceta severă din vara anului 2026, reducând impactul schimbărilor climatice.

Fermierii folosesc apa din fermele piscicole pentru a combate seceta

Inițiativa vine ca răspuns la seceta severă din vara anului 2026, care a redus debitele râurilor la un nivel record, perturbând transportul de mărfuri și operarea centralei nucleare Paks, potrivit Reuters. În luna august, guvernul ungar a adoptat o strategie nouă care promovează metodele naturale de retenție a apei, o măsură destinată combaterii efectelor schimbărilor climatice, ce aduc fenomene meteorologice tot mai extreme și imprevizibile.

În mod tradițional, apa din bazinele piscicole era eliberată în canale și râuri după recoltare.

Totuși, Organizația Interprofesională Ungară pentru Acvacultură și Pescuit (MA-HAL) a început, în ultimii ani, să redirecționeze o parte din această apă către zonele umede locale.

Se dorește extinderea programului la toate bazinele piscicole din țară

Recent, însă, fermierii și administrațiile parcurilor naționale au cerut să beneficieze și ei de acest tip de sprijin.

„În 2026, iazurile noastre piscicole au reprezentat ultima sursă de apă pentru multe viețuitoare. De aceea, este important să extindem acest program la nivel național”, a declarat Nandor Puskas, președintele MA-HAL, pentru Reuters.

Organizația plănuiește să extindă programul la toate bazinele piscicole din țară, care pot reține până la 300 de milioane de metri cubi de apă - echivalentul a 120.000 de piscine olimpice.

Deși ploile mai abundente din toamnă au atenuat efectele secetei, premierul Peter Magyar a subliniat în Parlament necesitatea urgentă a unei gestionări mai eficiente a apei.