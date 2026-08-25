Concret, fermierul din Dolj a încercat să salveze culturile udându-le dintr-un pârâu local, după ce seceta le-a afectat trei ani la rând. Tinel a fost apoi sancționat de Apele Române cu 70.000 de lei.

„Am irigat ca să-mi salvez culturile și m-am ales cu amenzi de 700 de milioane de lei vechi.”

Fermierul a primit două amenzi, în valoare totală de 70.000 de lei și a ajuns să își caute dreptatea în instanță.

„Stăm prin tribunale și plătim avocat, în loc să ne vedem de treabă.”, spune Tinel.

Tinel Predan a început pe 19 august recoltatul florii-soarelui. Producția este estimată la aproximativ două tone la hectar, iar prețul de vânzare este în jur de 2-2,10 lei kilogramul.

Fermierul spune că, în aceste condiții, veniturile abia acoperă cheltuielile cu înființarea și întreținerea culturilor.

Costurile sunt însă mult mai mari decât în anii trecuți, în special pentru motorină, semințe și lucrările agricole.

„Cumpărăm motorina cu 10,50 lei și vindem floarea cu 2 lei.”, a spus fermierul, potrivit sursei citate.

La cultura de grâu, fermierul a obținut aproximativ 5,5 tone la hectar, însă prețul mic de valorificare i-a redus puternic marja: „Ce băgăm, aia scoatem. Și muncim degeaba.”

Problemele nu se opresc la preț. Fermierul reclamă și dificultăți în transportul cerealelor, pe fondul nivelului scăzut al Dunării.

„Sunt foarte mulți care au rămas cu marfa în silozuri, pentru că n-au putut să vândă. A scăzut Dunărea și barjele sunt blocate.”

Seceta afectează și pregătirea noului an agricol. Terenurile sunt foarte uscate, iar fermierul spune că evită să facă investiții importante până când nu apar precipitații.

„N-am cumpărat îngrășăminte. Avem bani doar pentru motorină și semințe. Restul, Dumnezeu cu mila.”

Chiar dacă spune că rezultatele campaniei agricole sunt foarte slabe, Tinel Predan afirmă că va continua să lucreze pământul: „Nu renunțăm. N-avem cum.”

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