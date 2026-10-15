Sania lui Moș Crăciun va bloca traficul din Craiova până după sărbători: „Totuși este mult prea devreme”

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Craiova au paralizat o intersecție din centru cu peste o lună înainte de deschidere. Șoferii critică restricțiile impuse pentru sania suspendată a lui Moș Crăciun, relatează stiricraiova.ro.

Centrul Craiovei este din nou blocat de echipele tehnice care montează instalațiile festive, deși până la aprinderea primelor luminițe mai este mai bine de o lună.

Decizia administrației locale conduse de Lia Olguța Vasilescu de a închide circulația pe o arteră importantă din zona centrală pentru a ancora structura saniei suspendate a lui Moș Crăciun a reaprins disputa dintre autorități și conducătorii auto prinși în ambuteiaje.

Restricțiile de trafic au fost instituite la intersecția dintre Calea Unirii și strada Popa Șapcă, punct nevralgic pentru tranzitul rutier din municipiu.

Pe acest amplasament se montează în prezent stâlpul gigant care va susține una dintre principalele atracții ale evenimentului: sania trasă de reni, suspendată la înălțime deasupra clădirilor.

Măsura închiderii benzilor de circulație va rămâne valabilă pe toată durata desfășurării târgului, punând la încercare răbdarea șoferilor într-o zonă oricum extrem de aglomerată în orele de vârf.

Șoferii răbufnesc pe internet: „Nu este suficient de sufocat acest oraș?”

Închiderea timpurie a străzii a generat un val de reacții negative pe grupurile de trafic și pe rețelele sociale, unde localnicii reclamă că pregătirile festivităților de iarnă perturbă disproporționat viața de zi cu zi.

Părinții care își duc copiii la școlile din perimetrul central atrag atenția că timpii petrecuți la volan s-au dublat brusc încă de la mijlocul lunii octombrie.

„Chiar era nevoie să se închidă o stradă principală cu o lună jumătate înainte de sărbători? Nu este suficient de sufocat de aglomerație acest oraș? Părinții care veniți de azi în centru pentru a vă lua copiii, să vă pregătiți pentru aglomerația ce va urma! Înțeleg spiritul sărbătorilor și frumusețea saniei, dar totuși este mult prea devreme”, a scris revoltat un craiovean pe rețelele de socializare, mesajul său adunând zeci de comentarii de susținere din partea altor șoferi nemulțumiți.

Peste două milioane de luminițe: de ce încep lucrările din septembrie

Reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova susțin însă că amploarea proiectului logistic impune începerea intervențiilor cu mult timp înainte.

Echipele de muncitori au început montarea primelor ghirlande luminoase încă din luna septembrie, municipalitatea anunțând că ediția din acest an va depăși două milioane de beculețe de tip LED, la care se adaugă kilometri întregi de cabluri, brazi artificiali uriași, căsuțe din lemn, patinoar și elemente masive de butaforie tematică.

Autoritățile justifică devansarea lucrărilor prin complexitatea decorurilor de mari dimensiuni care necesită macarale, teste de rezistență mecanică și verificări amănunțite de siguranță, în special pentru structurile suspendate deasupra spațiului pietonal.

Târgul atrage anual sute de mii de turiști din toată țara și din statele vecine, generând venituri consistente pentru sectorul hotelier și alimentația publică locală, un argument invocat constant de administrația locală în fața criticilor legate de disconfortul urban.

Cât va dura blocajul din centrul Craiovei

Târgul de Crăciun din Craiova este programat să își deschidă oficial porțile pe 13 noiembrie 2026, evenimentul urmând să rămână deschis pentru public până pe 1 ianuarie 2027.

Cu toate acestea, durata restricțiilor rutiere ar putea fi extinsă în cazul în care primăria va alege să prelungească funcționarea căsuțelor festive după Anul Nou, o decizie la care s-a apelat și la edițiile anterioare datorită afluxului masiv de vizitatori din vacanța de iarnă.