Vama Siret a fost închisă temporar din cauza unei alerte de dronă pe partea ucraineană

Știri România Cristina Trăilă (PNL) a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a spus fostul secretar general adjunct al premierului Bolojan după audierea la DNA

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