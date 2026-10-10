Vama Siret a fost închisă temporar din cauza unei alerte de dronă pe partea ucraineană

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
Traficul prin Vama Siret a fost suspendat temporar după o alertă de dronă pe partea ucraineană.
Cuprins:
Punctul de trecere a frontierei Siret, situat la granița dintre România și Ucraina, a fost închis temporar vineri seară, după o alertă de dronă emisă pe teritoriul ucrainean, relatează News.ro. Decizia a afectat atât autoritățile ucrainene, cât și cele române, iar traficul a fost reluat în jurul orei 23:00.
Prefectul județului Suceava, Bogdan Păstrăv, a confirmat închiderea temporară a punctului de trecere. Persoanele aflate în zonă, precum și personalul din punctul de trecere, au fost evacuate preventiv, pentru a reduce orice risc asociat alertei.
După aproximativ câteva ore, traficul prin Vama Siret a fost reluat, în jurul orei 23:00, după ce riscurile generate de alerta de dronă au fost considerate eliminate.