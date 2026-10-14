Un profesor din Timișoara a câștigat 575.000 de lei din meditații într-un singur an

Tot mai mulți profesori își declară veniturile obținute din meditații. Datele oficiale furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) arată o creștere a numărului de cadre didactice care își declară oficial încasările obținute din orele de pregătire acordate elevilor.

În județele din vestul țării, Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, profesorii au raportat în ultimii doi ani venituri brute totale de peste 30 de milioane de lei din activitatea de meditații, conform Radio Timișoara.

Numărul cadrelor didactice care și-au înregistrat oficial câștigurile în vestul țării a urcat de la 676 de persoane în anul 2024, la 941 de contribuabili la nivelul anului trecut.

Sumele brute totale raportate către stat s-au majorat considerabil, crescând de la 11,4 milioane de lei la 18,7 milioane de lei într-un singur an.

Județul Timiș conduce detașat în topul regional al veniturilor din meditații, fiind înregistrat și un record pentru zona de vest.

Un profesor din Timiș a raportat la ANAF, pentru anul 2025, venituri brute de 575.000 de lei realizate exclusiv din pregătirea privată a elevilor.

La polul opus se află județul Caraș-Severin, unde s-a înregistrat cel mai mic număr de cadre didactice care au depus declarații de venit.

Autoritățile fiscale reamintesc că acordarea de meditații contra cost reprezintă o activitate economică independentă și necesită parcurgerea unor pași legali clari pentru evitarea acuzațiilor de evaziune fiscală.

Profesorii „au obligația, pentru a fi autorizați legal, să meargă la Registrul Comerțului din județul unde își au domiciliul și să obțină autorizarea acestei activități.”, a explicat Petru Răzvan Vlad, inspector în cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, conform sursei citate.

„Registrul Comerțului le emite un CUI, un cod fiscal, iar la ANAF, pe baza CNP-ului, ei își declară venitul completând formularul declarației unice. Există un formular tipizat în format PDF pe care îl completează pe calculator. Se numește declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, a mai adăugat inspectorul.

Un studiu al organizației „Salvați Copiii” arată că peste 65% dintre elevi și liceeni fac meditații.