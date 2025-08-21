Conform datelor ANAF, în 2024 profesorii au declarat venituri de 316 milioane de lei, echivalentul a peste 63 de milioane de euro, aproape dublu față de suma raportată în 2022, de 170 de milioane de lei.

Potrivit Antena 3, peste jumătate dintre elevi urmează ore suplimentare contra cost, iar părinții susțin că profesorii încasează de fapt de două ori mai mult decât declară oficial.

Ședințele de grup pentru meditații pot costa între 80 și 150 de lei de elev, iar orele individuale depășesc 200 de lei.

Un studiu al organizației „Salvați Copiii” arată că peste 65% dintre elevi și liceeni fac meditații.

Mai mult, conform unui studiu realizat de Salvați Copiii România, părinții cheltuiesc, în medie, 6.234 lei anual pentru meditațiile unui elev de liceu. Această sumă a crescut semnificativ față de anii anteriori, reflectând o creștere de aproape 45% față de 2021 și triplându-se față de 2018.

În București, incidența meditațiilor este cea mai ridicată, unde doi elevi din trei fac meditații – cu 20% mai mult decât în restul țării.

Experții în educație susțin că piața ar putea fi redusă doar prin suplimentarea orelor de predare în școli, așa cum se practică în alte țări.

Legea Educației interzice ca profesorii să acorde meditații propriilor elevi, iar cei care dau ore private trebuie să fie înregistrați la Registrul Comerțului și să declare veniturile.

În plus, plata în numerar sau cu cardul pentru meditații necesită casă de marcat, conform ghidului ANAF din 2022.

Industria meditațiilor a crescut constant în ultimii ani, veniturile declarate fiind de aproape 10 ori mai mari față de 2016.

În 2019, profesorii declarau venituri de peste 35 de milioane de lei, iar în 2021 s-au ridicat la peste 70 de milioane de lei, potrivit Edupedu.