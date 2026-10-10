Zăcământ de 30.000.000 de tone de uraniu, găsit sub deșert, în China. Descoperirea ar putea schimba lumea

Un zăcământ uriaș de 30.000.000 de tone de urani a fost găsit sub un deșert, în China. Descoperirea ar putea accelera construcția celor 11 reactoare nucleare planificate și reduce dependența de furnizorii externi.

Zăcământul de 30.000.000 de tone de uraniu a fost descoperit în deșertul Ordos

China a descoperit un zăcământ uriaș de uraniu, estimat la 30.000.000 de tone, situat în deșertul Ordos, în regiunea autonomă Mongolia Interioară, informează portalul de știri WP și publicația Futura-Science.com. Această descoperire ar putea accelera expansiunea sectorului energetic nuclear al țării, care include în prezent construcția a 11 reactoare nucleare.

Accesul la o astfel de sursă strategică ar reduce dependența Chinei de furnizorii externi de uraniu, consolidând securitatea energetică națională. În plus, exploatarea internă a acestui mineral valoros ar putea scădea costurile de dezvoltare a industriei nucleare chineze, o componentă fundamentală în tranziția energetică globală.

China ar putea întâmpina mai multe provocări în exploatarea uraniului

Deși resursele descoperite sunt impresionante, exploatarea uraniului în condițiile aride ale deșertului Ordos vine cu numeroase provocări tehnice și de mediu.

Printre cele mai importante probleme se numără lipsa apei necesare pentru operațiuni, gestionarea deșeurilor rezultate și măsurile de siguranță pentru protecția lucrătorilor. „Exploatarea acestor resurse va necesita soluții inovatoare pentru a respecta normele stricte privind siguranța și mediul”, explică WP.

În plus, condițiile dure din regiune ar putea întârzia inițierea operațiunilor pe scară largă. China trebuie să îmbine eforturile de dezvoltare a capacităților de extracție cu măsuri stricte de protecție a mediului și a personalului implicat.

Descoperirea Chinei ar putea avea un impact global asupra pieței de energie

Pe lângă beneficiile interne, decizia Chinei de a valorifica aceste resurse ar putea avea consecințe semnificative pe piața globală a uraniului.

O ofertă mai mare provenind din China ar putea reduce dependența altor state de furnizorii tradiționali și ar influența prețurile. „Creșterea rezervelor interne de uraniu ar proteja China împotriva oricăror perturbări ale lanțului de aprovizionare”, adaugă WP.

Totuși, energia nucleară este doar o parte a strategiei energetice a Beijingului. În paralel, guvernul investește masiv în surse regenerabile, cum ar fi energia solară și eoliană, consolidând tranziția către o economie verde și sustenabilă.