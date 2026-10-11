Zile libere pentru români în 2027. Sărbătorile care pică în weekend și zilele de concediu care salvează minivacanțele

Anul 2027 vine cu un total de 17 zile libere legale prevăzute de Codul Muncii pentru sărbătorile religioase și naționale. Cu toate acestea, distribuția lor în calendar aduce o veste mai puțin bună pentru angajați: aproape jumătate dintre ele se suprapun cu zilele de sfârșit de săptămână. Mai exact, opt sărbători legale pică sâmbăta sau duminica, în timp ce nouă cad în timpul săptămânii de lucru.

Chiar și în aceste condiții, cu o planificare atentă a zilelor de concediu de odihnă, românii își pot construi câteva pauze prelungite pe parcursul anului. Iată cum arată calendarul complet și care sunt perioadele propice pentru deconectare.

Sărbătorile legale din 2027 care cad în weekend

Din cauza suprapunerii cu zilele de sâmbătă și duminică, opt sărbători nu vor aduce timp liber suplimentar pentru majoritatea angajaților cu program obișnuit de la luni până vineri. Legislația muncii din România nu prevede în prezent acordarea unor zile libere compensatorii în timpul săptămânii atunci când o sărbătoare națională cade în weekend.

Sărbătorile care se suprapun cu weekendul în 2027 sunt:

2 ianuarie (sâmbătă) – A doua zi după Anul Nou

24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române

1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii

2 mai (duminică) – Prima zi de Paște

20 iunie (duminică) – Prima zi de Rusalii

15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului

25 decembrie (sâmbătă) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (duminică) – A doua zi de Crăciun

Pentru salariații din sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă — precum unitățile medicale, alimentația publică sau serviciile de intervenție — legea garantează compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau acordarea unui spor la salariul de bază.

Când se leagă zilele libere cu weekendul și cum se pot obține minivacanțe

În ciuda numărului mare de sărbători irosite în weekend, există câteva momente cheie pe parcursul anului când zilele libere legale pică vineri sau luni, formând minivacanțe naturale de trei sau patru zile, ori permițând punți avantajoase prin luarea unei singure zile de concediu.

Prima oportunitate apare chiar la începutul anului. Ziua de 1 ianuarie pică vineri, asigurând un prim weekend prelungit. În plus, sărbătorile de Bobotează (miercuri, 6 ianuarie) și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 7 ianuarie) oferă o ocazie excelentă pentru prima vacanță mai lungă: angajații care își iau concediu de odihnă pe 4 și 5 ianuarie (luni și marți) pot obține o pauză continuă de 6 zile, conectată cu prima săptămână din an.

Primăvara aduce tradiționala minivacanță de Paște. În 2027, Vinerea Mare este pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște pe 3 mai (luni). Împreună cu weekendul dintre ele (1–2 mai), rezultă o perioadă neîntreruptă de 4 zile libere fără a consuma din concediul de odihnă.

O altă posibilitate de puntea apare la început de vară. Ziua Copilului (1 iunie) pică marți. Prin programarea unei zile de concediu luni, 31 mai, se obține o minivacanță de 4 zile. La scurt timp urmează a doua zi de Rusalii, pe 21 iunie (luni), care asigură un alt sfârșit de săptămână prelungit de 3 zile (20–21 iunie).

Spre finalul anului, un alt interval extrem de avantajos este cel de la sfârșitul lunii noiembrie. Sfântul Andrei (marți, 30 noiembrie) și Ziua Națională a României (miercuri, 1 decembrie) creează premisa unei minivacanțe de 5 zile legate, dacă se depune o cerere de concediu pentru ziua de luni, 29 noiembrie.

Tabloul complet al zilelor libere legale din 2027

Pentru o mai bună organizare a programului personal și a concediilor, iată lista integrală a celor 17 sărbători legale din anul 2027:

1 ianuarie (vineri) – Anul Nou

2 ianuarie (sâmbătă) – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (miercuri) – Boboteaza

7 ianuarie (joi) – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române

30 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii

2 mai (duminică) – Paștele Ortodox (prima zi)

3 mai (luni) – A doua zi de Paște

1 iunie (marți) – Ziua Copilului

20 iunie (duminică) – Rusaliile (prima zi)

21 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (marți) – Sfântul Andrei

1 decembrie (miercuri) – Ziua Națională a României

25 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul (prima zi)

26 decembrie (duminică) – A doua zi de Crăciun