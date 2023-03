Filmul este o poveste de sine stătătoare, dacă nu ați urmărit serialul, nu vă împiedică nimic să vedeți lungmetrajul.

Acțiunea e plasată într-o Londră întunecată, desprinsă parcă din benzile desenate, care aduce mai mult cu Gotham decât cu orașul majestății sale. În acest peisaj plin de umbre se mișcă detectivul John Luther (Idris Elba), mai degrabă un justițiar decât un polițist, un erou ale cărui principale „superputeri” sunt inteligența „excesivă”, capacitatea de a lua decizii rapide (și corecte) și mai ales absoluta nepăsare în fața propriei morți.

În „Luther: Apus de soare”, eroul nostru are în față un nou caz, care implică o serie de crime multiple orchestrate de un psihopat genial. În timp ce el încearcă să-l prindă, acesta reușește să-l arunce în închisoare pentru a-l scoate din joc. Dar Luther evadează și pornește singur pe urmele ucigașului.

Regia lungmetrajului e semnată de Jamie Payne, care-a lucrat și la serial, iar scenariul îi aparține lui Neil Cross, creatorul producției originale. Alături de Idris Elba, din distribuție mai fac parte: Cynthia Erivo, Andy Serkis, Dermot Crowley, Thomas Coombes.

Prin intermediul Netflix, actorul care are două Globuri de Aur pentru Gollum din saga „Stăpânul inelelor” și pentru Caesar din „Planeta maimuțelor” ne-a dat câteva amănunte despre filmul „Luther: Apus de soare” și despre personajul interpretat de el.

Andy Serkis nu a făcut parte din distribuția serialului, așa că pentru el totul a fost nou:

Când am citit scenariul pentru prima dată, am fost foarte impresionat de scriitura lui Neil Cross. Este amețitoare și captivantă, foarte sumbră și înfricoșătoare. Cu siguranță se învârte în partea întunecată a spiritului uman și asta îmi place mult. Scenariul este scris fără compromisuri și pune sub semnul întrebării ce este umanitatea și unde a ajuns lumea noastră. Reușește să transforme cotidianul în ceva înspăimântător, iar asta m-a atras teribil. Am simțit că acest univers este complet, perfect, iar Luther este un supererou contemporan, un justițiar răzbunător, care are toate neajunsurile și este un ratat la fel precum ceilalți, cu excepția faptului că e polițist. Un polițist cu dispreț față de sine și plin de îndoieli de sine, care știe ce minusuri are, dar care are și un instinct extraordinar.