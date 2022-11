Artista avea 34 de ani și a fost ucisă cu sânge rece de Daniel, pe care îl cunoștea de un an și care vedea des pe la ea acasă pentru a-i aduce casete video. În seara crimei, bărbatul a mers acasă la artistă pentru a vedea cu ea un film. Mihaela Runceanu nu a rezistat până la finalul filmului, așadar a decis să facă o baie, iar apoi să se culce, lăsându-l pe tânăr să vizioneze în continuare filmul.

33 de ani de la uciderea Mihaelei Runceanu. Dezvăluiri dureroase făcute de Adrian Enache

Bărbatul a așteptat ca artistă să adoarmă, a sugrumat-o cu firul de la telefon, a încercat să-i dea foc pentru a ascunde urmele crimei, iar apoi i-a furat mai multe bunuri din casă. Ștefănescu a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru crima sa și a fost eliberat din penitenciar pentru bună purtare, după 17 ani de pușcărie.

Adrian Enache a fost unul dintre elevii Mihaelei Runceanu și-a reamintit despre îndrăgita artistă. Enache a spus că ar fi trebuit să fie și el prezent la Mihaela Runceanu în seara în care a avut loc oribila crimă și este de părere că, dacă era acolo, artista nu ar fi murit. Cântărețul a mărturisit că a avut o teză a doua zi și nu a putut rămâne în compania cântăreței. Adrian Enache consideră că era elevul ei preferat.

După moartea ei am avut o relație strânsă cu familia. Când mă gândesc la Mihaela mă gândesc la una din privighetorile muzicii românești, la o voce inconfundabilă. Era ca o privighetoare cu aripi de aur care trecea printr-un parc înflorit – a spus Enache, pentru fanatik.ro.

Dacă rămâneam la ea în noaptea aia nu murea, nu se întâmpla nimic. Dar aveam teză a două zi și nu am putut. Îmi aduc aminte că după școală mergeam să luăm pateuri, suc și bere apoi mergeam la Mihaela acasă. Din prima am simțit că sunt elevul ei preferat.

Adrian Enache a mai dezăluit că Mihaela Runceanu era o fire caldă și mereu veselă, care își ascundea problemele.

Adrian Enache, despre Mihaela Runceanu: „Pentru ea noi eram totul, eram copiii ei”

Niciodată nu am văzut-o tristă pe Mihaela, a știut mereu să mascheze, nu ne-a transmis niciodată nimic. Probabil avea și ea probleme, probabil nu era totul roz, dar noi n-am știut. Așa cum n-am știut niciodată dacă are vreun iubit sau nu, nu am văzut niciodată pe nimeni acasă la ea sau pe lângă ea.