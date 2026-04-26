Unde sunt cele mai mici prețuri la carburanți azi, 26 aprilie 2026

Cele mai mici prețuri afișate de peco-online.ro pentru marile orașe sunt de 8,62 lei pe litru la benzină standard și 8,98 lei pe litru la motorină standard, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În datele analizate pentru stațiile principale din cele cinci orașe, cele mai mici prețuri la benzină apar frecvent în rețelele Rompetrol și Lukoil, unde litrul de benzină standard este în jur de 8,68-8,70 lei.

Cât costă benzina în București azi, 26 aprilie 2026

În București, benzina standard pornește de la 8,68 lei pe litru în mai multe stații Rompetrol. Prețuri apropiate sunt și la Lukoil, unde litrul costă 8,70 lei, în mai multe stații din Capitală.

La Petrom, benzina standard este listată la 8,72 lei pe litru, iar la Socar ajunge la 8,79 lei. În stațiile MOL, prețul este de 8,82 lei pe litru, iar la OMV ajunge la 8,83 lei pe litru.

Asta înseamnă că, în stațiile analizate din București, diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri la benzină standard este de aproximativ 15 bani pe litru.

Cât costă benzina în Cluj-Napoca azi, 26 aprilie 2026

În Cluj-Napoca, benzina standard începe de la 8,68 lei pe litru în stațiile Rompetrol. La DHR, prețul este de 8,69 lei pe litru, iar la Lukoil este de 8,70 lei.

În stațiile Petrom, benzina standard costă 8,72 lei pe litru. La Gazprom, prețul este de 8,73 lei, iar la Socar ajunge la 8,79 lei. Cele mai mari prețuri din lista analizată sunt la MOL, 8,82 lei pe litru, și OMV, 8,83 lei pe litru.

În Cluj, diferența dintre cele mai mici și cele mai mari prețuri este de aproximativ 15 bani pe litru, la fel ca în București.

Cât costă benzina în Timișoara azi, 26 aprilie 2026

În Timișoara, benzina standard pornește de la 8,68 lei pe litru în stațiile Rompetrol. La Lukoil, litrul costă 8,70 lei, iar la Petrom prețul este de 8,72 lei.

Gazprom afișează 8,73 lei pe litru, Socar are 8,79 lei, MOL vinde benzina standard cu 8,82 lei, iar OMV ajunge la 8,83 lei pe litru.

Și aici diferențele dintre stații sunt mici, de aproximativ 15 bani pe litru între cel mai mic și cel mai mare preț din lista analizată.

Cât costă benzina în Iași azi, 26 aprilie 2026

În Iași, benzina standard pornește de la 8,68 lei pe litru în stațiile Rompetrol. La Lukoil, prețul este de 8,70 lei, iar la Petrom ajunge la 8,72 lei.

Socar vinde benzina cu 8,79 lei pe litru, MOL cu 8,82 lei, iar OMV are prețuri de 8,83 lei pe litru.

Diferența dintre cele mai ieftine și cele mai scumpe stații analizate este de aproximativ 15 bani pe litru.

Cât costă benzina în Constanța azi, 26 aprilie 2026

În Constanța, benzina standard începe de la 8,68 lei pe litru în stațiile Rompetrol. La Lukoil, prețul este de 8,70 lei, iar la Petrom litrul costă 8,72 lei.

Socar afișează 8,79 lei pe litru, MOL are 8,82 lei, iar OMV ajunge la 8,83 lei pe litru.

Constanța are, la fel ca celelalte mari orașe, prețuri foarte apropiate între stații, cu o diferență de aproximativ 15 bani pe litru între capetele listei analizate.

Motorina rămâne aproape de 9 lei pe litru

La motorină, cele mai mici prețuri afișate pentru marile orașe sunt de 8,98 lei pe litru, potrivit peco-online.ro. În practică, după majorările din ultimele zile, în multe stații motorina trece de 9 lei pe litru.

Prețul mediu național al motorinei standard era duminică de aproximativ 9,11 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro, care arată o creștere ușoară față de ziua precedentă.

Pentru șoferi, asta înseamnă că un plin de 50 de litri poate costa în jur de 435 de lei la benzină, dacă litrul este 8,70 lei, și aproximativ 455 de lei la motorină, dacă litrul este în jur de 9,10 lei.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o zi la alta.

