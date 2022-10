Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au cunoscut în urmă cu 4 ani, au fost inițial prieteni până când și-au dat seama că între ei s-a înfiripat o mare iubire. La 18 ani, artistul își cerea jumătatea în căsătorie, iar 10 luni mai târziu deveneau în mod oficial soț și soție. După mai bine de un an de când au semnat actele, cei doi sunt la fel de îndrăgostiți.

Cleopatra Stratan: „Cumva am continuat eu, am fost a treia generație”

Cleopatra ne-a povestit că ea a dus tradiția mai departe în familie, prin mariajul cu Edward Sanda. „Părinții mei au făcut anul acesta 20 de ani de la căsătorie. Mama mea avea 21 de ani când s-a căsătorit cu tata, care avea atunci vreo 31 de ani, chestia asta a fost din generații. Și bunica mea din partea tatălui s-a căsătorit tot la 18 ani, mătușa mea tot la 18 ani, mama mea a făcut pasul acesta un pic mai târziu, dar tot pe acolo și cumva am continuat eu, am fost a treia generație care am mers mai departe”, a declarat, pentru Unica.ro, Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan: „Am fost 1000% sigură că el este bărbatul cu care vreau să îmi petrec restul vieții”

Sigură pe sentimentele ei și ale lui Edward Sanda, Cleopatra Stratan a îmbrăcat rochia de mireasă când avea doar 19 ani. În nicio secundă nu s-a gândit că se grăbește să se mărite, ci din contră. „Nu mi-a fost frică, a fost un pas pe care ni l-am dorit împreună, ne bucurăm de decizia asta în fiecare zi, suntem recunoscători pentru absolut tot ceea ce trăim. De ce să îmi fie teamă atâta timp cât am fost 1000% sigură că el este bărbatul cu care vreau să îmi petrec restul vieții. Nu am avut de ce să îmi fie frică sau să mă îndoiesc măcar vreo secundă”, a declarat, pentru Unica.ro, Cleopatra Stratan.

Vor să se specializeze în marketing și management

Cei doi artiști merg împreună, dar și separat la concerte și evenimente private. Pe lângă muzică, Edward și Cleopatra au și o afacere cu haine, de care se ocupă. „Intenționăm să facem un curs de marketing și management care cumva ne-ar ajuta mai mult într-un termen mai scurt decât dacă am fi la o facultate, care oricum ne-ar ocupa tot timpul și care să se potrivească cu ceea ce facem noi, cu muzica și cu afacerea cu haine”, a dezvăluit Edward Sanda, pentru Unica.ro, planul lor.

În ceea ce îl privește pe cumnatul lui, Cezar Stratan, Edward Sanda ne-a povestit că puștiul este pasionat de mașini și că știe o grămadă de lucruri. „Fratele meu face tobe, din punct de vedere muzical cu asta mai mult se ocupă, îi plac foarte mult tobele, este foarte pasionat de mașini, asta e o calitate pe care și-a descoperit-o mai încoace. Mă bucur foarte mult că își descoperă pasiuni în general și îl susțin în absolut orice ar vrea să facă. Pe partea de lansări o să pregătească și el într-un viitor apropiat, dar mai mult se axează pe școală. Peste 2 ani o să dea și el capacitatea, nu îmi vine să cred că îmi crește frățiorul”, a mai spus Cleopatra Stratan.

