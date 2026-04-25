Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru sute de consumatori

Măsurile anunțate de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

12:55 - Acum 2 minute Nou mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Galați Autoritățile au emis un nou mesaj RO-ALERT în Galați, după începerea operațiunii de transport a fragmentelor de dronă către o zonă sigură, unde vor fi distruse controlat. Mesajul transmis populației în jurul orei 12:20 este: „Atenție! Se execută un transport periculos pe traseul str.Zimbrului-DN 26 până la intersecția cu Aleea Hortensiilor. Vă rugăm îndepărtați-vă la minim 200 de metri de traseul indicat. Nu intrați în panică! Respectați recomandările dispuse de autorități!” Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, intervenția a intrat într-o nouă etapă: „Urmare a finalizării evacuării, echipele specializate intervin pentru ridicarea fragmentelor, acestea urmând a fi transportate în condiții de siguranță într-o zonă sigură, unde vor fi supuse procedurilor de detonare controlată, de către structurile competente în domeniu.” Traseul stabilit pentru transport este: str. Sulfinei – str. Zimbrului – str. Traian – malul Lacului Brateș (aproximativ 2 km).

12:45 - Acum 12 minute Radu Miruță a anunțat despre ce tip de dronă este vorba Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre drona prăbușită în Galați, precizând că este vorba despre un model rusesc de ultimă generație. „După motor și caracteristici, este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național. Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spațiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus. ”, a declarat ministrul. Oficialul a subliniat că incidentul confirmă riscurile reale generate de războiul din apropierea granițelor României: „Războiul declanșat de Federația Rusă, chiar la granița noastră, este cât se poate de real”. În urma incidentului, Ministerul Apărării Naționale analizează măsuri suplimentare de securitate. „Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare și apărare în zona graniței cu Ucraina”, a mai transmis Radu Miruță.

12:40 - Acum 17 minute Măsurile anunțate de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție În contextul incidentelor din Galați, generate de atacurile cu drone din proximitatea frontierei dintre Ucraina și România, autoritățile judiciare au anunțat că situația este atent monitorizată. „Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Cristina Chiriac, a dispus monitorizarea situației din zonă, inclusiv a perimetrului afectat, în raza căruia au fost înregistrate distrugeri. În acest sens, conducerea PÎCCJ se află în permanentă legătură cu echipele specializate aflate la fața locului. Vom informa opinia publică pe măsura derulării evenimentelor.”, a transmis PICCJ.

12:35 - Acum 22 minute DSU: „Echipele specializate intervin pentru ridicarea fragmentelor” După ce 220 de persoane din zona în care s-a prăbușit drona rusească au fost evacuate, echipele specializate au intervenit pentru ridicarea fragmentelor dronei. Nicio persoană nu a fost transportată la spital. „Urmare a finalizării evacuării, echipele specializate intervin pentru ridicarea fragmentelor, acestea urmând a fi transportate în condiții de siguranță într-o zonă sigură, unde vor fi supuse procedurilor de detonare controlată, de către structurile competente în domeniu. Traseul de deplasare este: str. Sulfinei – str. Zimbrului – str. Traian – malul Lacului Brateș (aproximativ 2 km).”, a precizat DSU. Traseul de deplasare al fragmentelor dronei, care au încărcătură explozivă, se realizează sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. „Măsurile adoptate au caracter preventiv și vizează eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător. Recomandăm cetățenilor să respecte indicațiile colegilor din teren și să evite accesul în zona delimitată până la finalizarea intervenției.”, mai spune DSU.

12:25 - Acum 32 minute Primele imagini cu drona rusească prăbușită la Galați Au fost publicate de postul de radio din Galați Pro Lider FM primele imagini cu drona rusească. Potrivit martorilor și presei locale, incidentul a fost resimțit direct de locuitorii din zonă. Proprietara casei peste care s-a prăbușit drona a povestit momentul impactului. „La mine în casă a căzut drona. Am auzit-o când a venit. Noroc că nu dormeam. La ora 2.24 am sunat la 112. S-a oprit într-un geam. Am avut un șoc puternic. În casă îl aveam și pe bunicul meu bolnav.”, a spus femeia confrom Pro Lider FM. Primele imagini cu drona rusească prăbușită la Galați Foto: Facebook Pro Lider FM Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, drona avea încărcătură explozivă.

11:45 - Acum o ora Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE din cauza dronei prăbușite în Galați Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis sâmbătă, 25 aprilie, să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, după un incident extrem de grav. Este vorba despre o dronă care s-a prăbușit într-o gospodărie din Galați și, cel mai important, drona era încărcată cel mai probabil cu explozibil, potrivit Ministerului de Interne. MAE a adăugat că țara condusă de Vladimir Putin „a încălcat suveranitatea spațiului aerian al României printr-o nouă acțiune iresponsabilă care putea pune în pericol siguranța populației”, ceea ce reprezintă „un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional”.

11:30 - Acum o ora Drona rusească va fi mutată și distrusă. Mesaj Ro-Alert O echipă de specialişti ai Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii acţionează în teren pentru ridicarea elementelor de dronă căzute, precizează Monitorul de Galați. Oamenii de pe mai multe străzi au fost evacuați. A fost emis şi un mesaj RO-ALERT: „Alertă Extremă: Pentru ridicarea in conditii de siguranta

a fragmentelor de drona cazute in Galati-Bariera Traian,cu posibila încarcatura exploziva,s-a dispus evacuarea temporara a cetatenilor din zona,pe o raza de 200m. Evitati zona! Respectati recomandarile dispuse de autoritati!”. Mesaj Ro-alert pentru locuitorii din Galați Foto: Monitorul de Galați

10:20 - Acum 3 ore 217 persoane evacuate în siguranță 217 persoane au fost evacuate în siguranță din zona afectată, au transmis reprezentații DSU, potrivit unui comunicat de presă. „Activitatea s-a realizat atât prin autoevacuare, cât și cu sprijinul forțelor de intervenție, inclusiv Poliție și Jandarmerie”, au precizat autoritățile. Pentru persoanele vulnerabile, au fost mobilizate resurse suplimentare: „11 persoane cu probleme medicale sau greu transportabile au fost preluate cu ambulanțe SMURD tip B, autospeciale pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și cu ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă”. Toate persoanele evacuate au fost duse în afara zonei de pericol, în timp ce peste 110 locuințele rămân monitorizate de forțele de ordine. „Intervenția este în desfășurare, iar specialiștii continuă verificările pentru eliminarea oricărui pericol.”, a mai transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

09:20 - Acum 4 ore Oamenii din zonă sunt evacuați: „S-a constatat o posibilă încărcătură explozivă” Autoritățile au început evacuarea populației din zona afectată, după ce o dronă s-a prăbușit în noaptea trecută în curtea unei locuințe din Galați. Incidentul a avut loc după ora 2:30, pe strada Sulfinei. „Având în vedere incidentul din această dimineață, în urma căruia o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită și dat fiind faptul ca după verificările efectuate de către specialiștii aflați la fața locului, s-a constatat o posibilă încărcătură explozivă, autoritățile responsabile au dispus evacuarea persoanelor din perimetrul afectat, pe o rază de 200m.”, precizează MAI. Măsura a fost luată în scop preventiv pentru protecția populației din zonă, dar și pentru intervenția în siguranță a echipelor specializate și desfășurarea cercetărilor la fața locului Perimetrul a fost securizat și este păzit de polițiști și jandarmi, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție, inclusiv ambulanțe. Nu au fost raportate victime, însă o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost avariate. „Drona va fi preluată și transportată într-o zonă sigură, unde va fi distrusă în condiții controlate, conform procedurilor legale. Întregul proces este realizat cu respectarea strictă a normelor de siguranță.”, adaugă MAI. La fața locului au fost aduse și ambulanțe pentru locuitorii din zonă care nu se pot deplasa singuri, scrie presa locală.

09:20 - Acum 4 ore Alimentarea cu gaze, întreruptă pentru sute de consumatori Pentru prevenirea unor riscuri suplimentare, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar în zonă. „În urma prăbușirii unei drone în curtea unui imobil amplasat pe strada Sulfinei, din localitatea Galați, județul Galați, la solicitarea reprezentanților ISU, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă. În urma acestei întreruperi neplanificate, vor fi afectați circa 555 clienți casnici și non-casnici situați pe străzile Arcașilor, Zimbrului, Traian, Salcâmului, Iordan Chimet, Aurel Manolache, Aleea Meteo, Dănăilă Negoiță, Sulfinei, Răchitei, Privighetorii, Zambilei, Tufănelelor, Graurului, Pescărușului, Egretei, Malul Brateș, Libelului, Dropiei și Căprioarei, din localitatea Galați, județul Galați. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va face după ce reprezentanții ISU și ai unităților de specialitate vor elimina eventualele riscuri legate de prăbușirea dronei.", au transmis reprezentanții Distrigaz Sud Rețele, potrivit Pro Lider FM. Autoritățile continuă să monitorizeze situația, iar măsurile de siguranță rămân în vigoare până la eliminarea oricărui risc pentru populație. O dronă a provocat daune în Galați „În dimineața zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forțele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești", a transmis MApN. Centrul Național Militar de Comandă a alertat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și a dispus măsuri de avertizare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, județul Tulcea, printr-un mesaj RO-ALERT transmis la ora 02.14. Radarele MApN au detectat un grup de ținte în apropierea localității Reni, Ucraina, unde ulterior au fost raportate mai multe explozii, potrivit News. Aeronavele Eurofighter Typhoon au interceptat o țintă la o distanță de 1,5 kilometri de Reni, deasupra teritoriului ucrainean, primind autorizare pentru a angaja dronele, potrivit aceleiași surse. La ora 02.31, locuitorii din zona Bariera Traian, Galați, au raportat prin apeluri la numărul unic de urgență 112 că un obiect a căzut în zonă. Echipe specializate din cadrul IGSU și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit la fața locului pentru cercetări. „Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN", a precizat MApN. Ministerul Apărării Naționale a condamnat ferm atacurile, calificându-le drept „acțiuni iresponsabile" ale Rusiei, care pun în pericol securitatea regională și stabilitatea din zona Mării Negre. „Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional", a subliniat Ministerul Apărării Naţionale. Rusia a lansat unul din cele mai intense atacuri asupra Ucrainei în dimineaţa zilei de sâmbătă,25 aprilie 2026, folosind drone de atac, rachete de croazieră şi rachete balistice.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații