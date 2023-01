Dacă vă gândiți că micuța care cânta „Ghiță” era pasionată doar de muzică în copilărie, atunci vă înșelați. Cleopatra Stratan s-ar fi jucat toată ziua cu păpușile și s-ar fi uitat la desene animate. Cunoscuta cântăreață ne spune că toate amintirile frumoase din viața ei se datorează, în primul rând, bunicilor și mărturisește că i-a fost foate greu să schimbe, an de an, mai multe școli din cauza locuinței. Cleopatra Stratan mărturisește că prima și ultima oară s-a îndrăgostit de soțul ei, că îi place să facă ordine în actele firmei, că nu se certe niciodată cu Edward Sanda și că știe să gătească cele mai bune deserturi.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despărțiți aproape jumătate de an

–Ai împlinit, de curând, 20 de ani. Cum era Cleopatra care cânta „Ghiță” și cum este Cleopatra de azi?

-Nu m-am schimbat cu nimic, doar pot spune că am crescut și că m-am îmbunătățit cu fiecare an. Este evident că ideile, scopurile și gândirea se schimbă odată cu vârsta, de aceea am încercat să îmi formez caracterul și personalitatea, până la 20 de ani, păstrându-mi atuul și principiile.

„Eu și soacra mea ne înțelegem foarte bine și vorbim de toate”

–Dacă ai vreo problemă de discutat și nu este mama ta lângă tine, mergi să vorbești cu soacra ta? Știu că aveți o relație foarte bună...

-Dacă am o problemă nu o discut doar cu mama mea, în general discut și cu tata sau cu Edward. Într-adevăr, eu și soacra mea ne înțelegem foarte bine și vorbim de toate, fie că este o problemă de discutat sau nu.

Amintiri din copilărie cu Cleopatra Stratan: „Am adorat să mă joc cu păpușile și să mă uit la desene animate”

–Ce-ți plăcea să faci când erai copil? În afară de cântat, ce alte pasiuni mai aveai?

-Cea mai mare parte a copilăriei mele am petrecut-o la țară, la bunicii mei din partea mamei. Stăteam toată vara și vacanțele de iarnă acolo, împreună cu verișoara mea. Am învățat atâtea lucruri să fac la bunici: de la treburile casnice și gospodăreșți, până la orice ține de gătit și lucrul de câmp. Sigur că în cea mai mare parte a timpului ne jucam cu copiii din vecini, dar când am mai crescut, vacanțele de vară la bunici erau mai mult pentru a-i ajuta la treburi.

„Datorită bunicilor mei am cele mai frumoase amintiri”

Au fost cele mai frumoase perioade din copilăria mea și datorită bunicilor mei am cele mai frumoase amintiri. De mică am adorat să mă joc cu păpușile și să mă uit la desene animate, însă pe măsură ce am crescut, mi-a plăcut mult să brodez și să citesc. Am avut parte de tot ce mi-am dorit să fac și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.

–Când venea vorba de școală, cine era mai exigent, tata sau mama?

-Părinții mei nu au fost exigenți niciodată cu mine, iar la școală învățam bine, așa că nu era nevoie să mă controleze, pentru că știau că sunt responsabilă. Ce-i drept, temele le făceam cu mama în clasele primare, dar de la gimnaziu m-am descurcat singurică. Oricum erau ambii la dispoziția mea când aveam neclarități în privința temelor.

Cleopatra Stratan a schimbat mai multe școli de-a lungul anilor

–Ce-ți mai amintești din perioada școlii?

-Am avut 12 ani de școală foarte diferiți și dinamici pentru că am schimbat multe școli din cauza locuinței, dar m-am adaptat repede cu fiecare colectiv de colegi și profesori și am avut norocul ca fiecare dintre ei să fie înțelegători și prietenoși. Nu am fost niciodată o fire rebelă, am fost mai timidă de fire, dar foarte prietenoasă și deschisă în același timp.

Edward Sanda, marea iubire a Cleopatrei

–Când te-ai îndrăgostit prima oară?

-Prima și ultima dată m-am îndrăgostit la prima vedere de Edward, pe 7 februarie 2018. A fost una dintre cele mai frumoase și importante zile din viața mea.

„Eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic”

–Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să treci peste?

-Din fericire, Dumnezeu m-a ocrotit întotdeauna și nu am avut parte de momente foarte grele și, chiar dacă am trecut prin ele, am știut că există o soluție pentru orice problemă și că apar pentru a mă învăța ceva. Cred că cel mai greu moment din viața mea a fost chiar la începutul pandemiei, când eu și Edward am stat la distanță aproape jumătate de an până să ne revedem fizic. Zic greu pentru nici unul dintre noi nu știa cât va dura perioada de carantină și speram în fiecare zi să aflăm vești bune. Chiar și așa, am considerat acest obstacol ca pe o oportunitate și un test în relația noastră și ca un timp necesar de a ne cunoaște de la distanță.

–Care este cea mai importantă calitate a ta și cel mai mare defect?

-Sunt mândră de toate calitățile pe care le am și încerc în fiecare zi să le aplic la cel mai înalt potențial. Cred că faptul că sunt foarte descurcăreață și ambițioasă mă ajută enorm în orice vreau să fac și consider că sunt niște calități foarte importante.

Ca și defect, am acest overthinking al situațiilor de orice fel și uneori îmi dă de furcă atunci când vreau să iau decizii. De asemenea, am momente în care îmi fac așteptări foarte mari.

Ce nu se știe despre Cleopatra Stratan

–Ce nu știe lumea despre tine?

-Ador pantofii și parfumurile (ca orice femeie), dar probabil puțini știu că îmi place partea de organizare și administrare: în firmă, dosare, documente, etc. Am acasă o grămadă de dosare împărțite cu tot felul de documente, organizate și sortate. În general, cred că nu aș face ceva care mi-ar încălca principiile sau să fac pe cineva să se simtă prost.



–Când ai fost cea mai dezamăgită?

-De cele mai multe ori am fost dezamăgită de piesele care speram să aibă succes și nu erau la nivelul așteptărilor mele, însă am fost dezamăgită și de oameni de-a lungul timpului. Vreau să cred că toți oamenii care vin în viața mea sunt fie să rămână, fie să îmi dea o lecție.

–Chiar dacă vă iubiți, vă mai și certați, tu cu Edward? Cum vă găsiți echilibrul până la urmă?

-Eu și Edward ne iubim emorm de mult, dar nu ne certăm niciodată. Echilibrul este unul dintre ingredientele principale din relația noastră și încercăm mereu să îl găsim în orice situație. De asemenea, sunt comunicarea și încrederea. Ne-am propus de la început ce ne dorim și cum ne dorim să realizăm totul împreună, așa că nu ne-a mai rămas decât să ne respectăm și să ne iubim din ce în ce mai mult.

„Am știut că vreau să îmi petrec tot restul vieții cu Edward”

–Cum ai avut curajul să te măriți atât de tânără? Ai dat dovadă de mare curaj și asumare...

-Am făcut acest pas pentru că în primul rând am simțit asta, mai ales când am știut că vreau să îmi petrec tot restul vieții cu Edward. Pot spune că apariția lui în viața mea și relația pe care o avem sunt datorită sorții și poate puțin noroc.

–Știi să gătești? Cine gătește cel mai bine la voi în familie?

-Da, știu să gătesc și chiar îmi place, mai ales deserturile. Am moștenit pasiunea pentru bucătărie de la mama și bunica mea. De la ele am învățat tot ce știu.

Dorințele Cleopatrei Stratan pentru 2023: „Să călătoresc cât mai mult”

–Acum, la 20 de ani, care este cel mai mare vis al tău? Profesional, dar și personal.

-La 20 de ani îmi doresc ca tot ce am muncit în ultimul an să dea roade anul acesta și pe viitor mai departe. Personal, îmi doresc să îmi văd familia sănătoasă și fericită, să călătoresc cât mai mult.

–În inima ta cum te simți? Româncă sau moldoveancă?

-Nu pot niciodată să compar dacă sunt moldoveancă sau româncă. Îmi place să spun că sunt româncă născută în Moldova și sunt mândră de ambele.

