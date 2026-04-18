„Ploile vor avea şi caracter torenţial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantităţi de apă de 15-20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 25 l/mp”, a transmis ANM.

Vreme caldă duminică, val de aer rece de luni

În sud, există riscul apariției grindinei. Rafalele vor atinge viteze de 45-55 km/h în zonele joase, iar la munte pot ajunge până la 60-80 km/h.

Veștile sunt mai bune pentru duminică, 19 aprilie. Temperaturile vor crește, iar maximele vor varia între 15 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile estice.

Vântul va scădea în intensitate, iar ploile vor fi prezente doar pe arii restrânse, în sud și est.

Alina Șerban, ANM: Răcire semnificativă a vremii săptămâna viitoare

Începând de luni, 20 aprilie, vremea va suferi o schimbare bruscă, avertizează meteorologul ANM Alina Șerban.

„O masă de aer rece se va extinde și se va intensifica în zona țării noastre, astfel încât va determina temperaturi mai scăzute decât în mod normal la această dată”, a explicat aceasta.

Maximele nu vor mai depăși 13-14 grade Celsius în jumătatea de nord a țării, iar minimele vor coborî sub 0 grade în zonele depresionare din centrul țării, în special în Transilvania.

Precipitațiile vor fi frecvente în toate regiunile, iar unele cantități de apă ar putea fi semnificative.

În zonele montane, sunt așteptate din nou lapoviță și ninsori, semn că iarna își face simțită încă prezența, deși calendaristic primăvara este la mijloc.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 20 aprilie – 17 mai 2026.

Cum va fi vremea în București

În București, sâmbătă, 18 aprilie, sunt prognozate averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă va atinge 19 grade.

Duminică, vremea va fi mai plăcută, cu valori de până la 21-22°C și precipitații izolate.

Totuși, săptămâna viitoare se anunță o răcire treptată, cu temperaturi care vor scădea până la 10-11 grade Celsius la mijlocul săptămânii. De asemenea, vântul va sufla mai puternic, iar ploile vor continua să afecteze zona din București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE