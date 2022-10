Anul ăsta, uitându-mă la Dinu mi-am dat seama că are nevoie de «îmbunătățiri». Este artist, apare periodic pe «sticlă» la TV, vreau să aibă o imagine impecabilă! În noiembrie Dinu face 49 ani! Cu ocazia zilei lui de naștere am zis să îi fac un alt fel de cadou. Prima operație estetică, pentru că și bărbații apelează des la astfel de intervenții! Lui Dinu încă nu i se dă vârsta însă între noi sunt 16 ani diferență și nu aș vrea să se vadă asta fizic prea curând!

Cântărețul a precizat că a fost dus „cu forța” la medicul estetician, deoarece al nu ținea morțiș să schimbe ceva la aspectul feței.

De-a lungul anilor am fost complimentat deseori pentru ochii mei, așadar am decis că e momentul acum să fac asta. O să stau în casă câteva zile, pentru că probabil voi fi vânăt și voi avea fire. Însă o să ies din sala de operații direct pregătit de Halloween, a spus Dinu Maxer, pentru sursa amintită mai sus.

După ce artistul se va vindeca, Deea i-a mai pregătit o surpriză, o vacanță în Amsterdam în doi, fără copii.

Dinu și Deea Maxer sunt împreună din 2005. S-au cunoscut pe când el avea 32 de ani, iar ea – 15 și au așteptat până când Deea a împlinit 18 ani pentru a se putea căsători. În a doua lună a anului 2011, au devenit părinți pentru prima oară, Deea aducându-l pe lume pe Andreas Cristian. Opt ani mai târziu, în 2019, familia Maxer s-a mărit cu un nou membru, o fetiță pe nume Maisa.

Am făcut-o geloasă pe Deea mai ales în primii ani de căsnicie. Atunci nu-mi dădeam seama că mai răspundeam unei fete sau alteia și ea suferea. Cred, totuși, că cheia mariajului nostru a fost, până la urmă, fidelitatea. Nu am călcat strâmb niciunul. Au mai fost momente de criză, ca în orice mariaj, mai ales atunci când au venit pe lume copiii. Mi-am dat seama că se adunaseră multe lucruri nespuse între noi. Devenisem ca doi străini, deși stăteam în aceeași casă. Copiii te îndepărtează, uneori, ca și cuplu! Nu mai aveam timp și pentru noi, din cauza lor. În ce mă privește, am trecut cu bine de criza bărbatului de 40 de ani, că bat spre 50 de ani. Îmi reproșez, totuși, că niciodată nu i-am adus flori Deei”, a declarat Dinu Maxer, acum câteva luni, pentru Click!.