Dragilor, de ceva vreme am trăit o situație pe care sunt convins că o parte din cei care mă urmăriți ați trăit-o şi voi. Am aflat că mama are cancer, o boală pe care o ținea ascunsă de o perioadă destul de lungă de timp. Probabil că frații mei nu vor fi de acord cu faptul că am ales să împărtăşesc asta cu voi, însă o fac pentru a vă încuraja să aveți grijă la cei din cercul apropiat.