Cum ai dat startul proiectului Flat 12?

Punctul inițial a fost crearea unei comunități pe Instagram. Flat 12 s-a născut în iunie 2016 pe când eu căutam o nouă activitate legată de auto. Am fost pilot de raliuri și mi-am dorit întotdeauna să fiu implicat cât mai mult în lumea auto, iar Flat 12 a pornit la drum când eu mi-am încetat activitatea competițională. Pasiunea a fost motorul acestui proiect de la bun început. În tinerețe, unchiul meu mă lăsa să-i conduc mașina într-o parcare. Dintotdeauna am iubit mașinile. Toți cei șase frați ai mei au viețile legate de mașini, iar mama și tatăl meu înțeleg, la rândul lor, domeniul auto. Cumva, Flat 12 s-a întâmplat în mod firesc.

Cum a crescut Flat 12?

Mai întâi am organizat un eveniment dedicat. Participanții nu trebuiau decât să conducă dintr-un punct A până într-un punct B. I-am sunat pe toți colecționarii de automobile pe care îi cunoșteam. Le-am povestit despre planurile mele și i-am rugat să se alăture ideii. De la bun început, 90% dintre cei contactați s-au prezentat la fața locului. În curând, destulă lume a început să-mi urmărească activitatea și să întrebe ce vom face în continuare. În principiu, au fost întâlniri la care se reuneau oameni și mașini. Avea loc adunarea în punctul A, oamenii se cunoșteau și erau prezentate mașinile, se pornea la drum către punctul B, iar acolo, participanții puteau să socializeze și să-și dezbată opiniile. Era un bun prilej pentru a conduce, a vedea concret mașini deosebite și a cunoaște oameni inspirați de viața auto. Bineînțeles, s-au legat multe prietenii. Cei care au știut de primul eveniment, dar nu au ajuns să ia parte, au întrebat în număr mare când se va organiza ediția următoare. În circumstanțele date, am organizat a doua ediție și contul de Instagram a căpătat anvergură. Nu era neapărată nevoie să vii cu o mașină, puteai să vii ca să vezi ce se întâmplă și să-ți lărgești orizontul. Efectul s-a intensificat puternic în intervalul de timp următor, lumea întrebând cu interes despre edițiile următoare. Am ajuns să organizez câte un eveniment în fiecare lună, apoi puneam totul pe Instagram și mai mulți oameni se arătau interesați. Avem și un cont de Facebook, dar mai tot ce facem este bine reflectat pe Instagram. În același an am demarat ceva nou: i-am invitat pe oameni să ne împărtășească weekendurile lor cu mașina, așa că multă lume a postat imagini și ne-a dat „tag”. Pe atunci încă nu exista buton de repost, așa că luam câte un screen-shot și îl postam, la rândul nostru. Citește continuarea și vezi galeria foto pe autobild.ro

Text: Cornelia Rotaru

Foto: Cornelia Rotaru, arhiva Flat 12

