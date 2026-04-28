Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”

În urmă cu doar câteva zile, frații Dominic și Akim, băieții pe care îi au împreună Alex Velea și Antonia, au lansat videoclipul melodiei „Mamacita”, care a stârnit dezbateri aprinse pe internet.

Până acum, nici Antonia și nici Alex Velea nu au reacționat cu privire la criticile în urma lansării piesei, însă vedeta a transmis un mesaj clar de curând.

„Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Gândește ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”, a scris Antonia, pe TikTok.

Versurile melodiei au stârnit revoltă, așa că mesajele au curs lanț în mediul virtual, mulți considerând că melodia este nepotrivită pentru vârsta băiețilo, de 9 și 11 ani.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa (…) Shakalaka, fata asta e belea / Vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize / Ia bani de la mami și plecăm în Caraibe”, sunt câteva dintre versurile piesei fraților Velea.

Potrivit informațiilor apărute pe YouTube, melodia a fost produsă de Florin Buzea (Bonny) și compusă de Alex Velea și Cristian Valentin Udrea (Rashid). Iar versurile ar fi fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea (Rashid) și David Botescu.

După ce a văzut că melodia „Mamacita” a stârnit foarte multe controverse în mediul online și mulți fani l-au pus la zid, Alex Velea a luat o decizie radicală: a șters de pe YouTube videoclipul piesei!

Urmărește cel mai nou VIDEO
PSD a legitimat fascismul prin alianța cu AUR la moțiunea de cenzură, spune Cristian Pîrvulescu: „Cum vor explica în Parlamentul European?”. Reacția șefei S&D și istoria actualei crize politice, de la înființarea coaliției
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Unica.ro
N-am mai văzut-o așa! Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu sunt virale
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
GSP.RO
Nadia Comăneci s-a întâlnit cu cel mai bogat om al planetei! Cele 3 cuvinte adresate „Zeiței de la Montreal”
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
GSP.RO
Îl mai recunoști? La 51 de ani, legendarul fotbalist brazilian e de nerecunoscut
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
Știri România 18:17
Noi ambalaje care se pot recicla. Lista magazinelor din București și Brașov unde românii pot duce cutiile de carton
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Știri România 18:00
România va avea trenuri cu propulsie pe hidrogen: o companie va livra prima flotă, de 12 rame
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Adevarul.ro
Un oraș din România finalizează un nou terminal de aeroport. „Avem toate premisele să devenim o destinație europeană”
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Fanatik.ro
Tragedie anunțată! ChatGPT ar fi putut preveni un masacru, dar niciun angajat nu a alertat autoritățile. Cum explică un expert în AI breșele din sistem
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a șasea din play-off/play-out
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Sara din poartă: „Fotbalul m-a învățat să nu mă dau bătută niciodată”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
De ce au fost plecați Codruța Filip și Edward Sanda în Spania: „Abia aștept să vedeți”
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
TVMania.ro
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
ObservatorNews.ro
Pericole reale în jucăriile copiilor. Mamă: "Biluţele le-a băgat în năsuc"
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
GSP.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România a participat la efortul de recuperare a 2 ofițeri moldoveni captivi în Rusia
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax.ro
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp
KanalD.ro
O bătrână de 94 de ani din Botoșani a supraviețuit 3 zile într-o pădure, în condiții vitrege. Cine a protejat-o în tot acest timp

Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Politică 18:53
Val de indignare la postarea lui Nicușor Dan din Croația: „Iohannis, mediatorule cum e?”
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
Politică 16:35
Dan Barna atacă dur PSD pentru criza politică din țară: „Joacă poker cu viitorul României!”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
Fanatik.ro
Cea mai mare greșeală a lui Gigi Becali în relația cu Mirel Rădoi: „Și-a dat seama că a greșit!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal