Cum a răspuns Antonia după ce piesa copiilor ei a fost dur criticată. „Viața merge mai departe!”

În urmă cu doar câteva zile, frații Dominic și Akim, băieții pe care îi au împreună Alex Velea și Antonia, au lansat videoclipul melodiei „Mamacita”, care a stârnit dezbateri aprinse pe internet.

Până acum, nici Antonia și nici Alex Velea nu au reacționat cu privire la criticile în urma lansării piesei, însă vedeta a transmis un mesaj clar de curând.

„Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Gândește ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”, a scris Antonia, pe TikTok.

Versurile melodiei au stârnit revoltă, așa că mesajele au curs lanț în mediul virtual, mulți considerând că melodia este nepotrivită pentru vârsta băiețilo, de 9 și 11 ani.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa (…) Shakalaka, fata asta e belea / Vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize / Ia bani de la mami și plecăm în Caraibe”, sunt câteva dintre versurile piesei fraților Velea.

Potrivit informațiilor apărute pe YouTube, melodia a fost produsă de Florin Buzea (Bonny) și compusă de Alex Velea și Cristian Valentin Udrea (Rashid). Iar versurile ar fi fost scrise de Alex Velea, Cristian Valentin Udrea (Rashid) și David Botescu.

După ce a văzut că melodia „Mamacita” a stârnit foarte multe controverse în mediul online și mulți fani l-au pus la zid, Alex Velea a luat o decizie radicală: a șters de pe YouTube videoclipul piesei!