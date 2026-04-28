În Piața Cibin din Sibiu, un kilogram de cireșe costă 180 de lei. Vânzătorii susțin că deși prețul este unul ridicat, cireșele sunt căutate.

„Am avut clienți. Am vândut, doar câteva mai avem”, a precizat o comerciantă din piață pentru Ora de Sibiu. Ea a menționat și care sunt cei mai pofticioși clienți: „doamnele însărcinate, copiii și oamenii în vârstă”.

Cireșele sunt aduse din Spania, iar comercianții susțin că sunt „extraordinar de gustoase”. „Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază. Cireșele românești cu siguranță nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate”, a mai precizat o comerciantă.

În aceeași perioadă a anului 2025, kilogramul de cireșe de import se comercializa în piețele din Sibiu cu aproximativ 150 de lei.

