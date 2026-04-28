Recent, cântăreața a fost plecată în Spania, la Javea, acolo unde a avut alături de ea o gașcă mare, printre care s-au regăsit Edward Sanda, Shift, Bibi, Johnny Romano și Cleopatra Stratan.

„Perioada imediat următoare este încărcată cu multe proiecte. Vin piese noi, colaborări inedite la care poate nu v-ați fi gândit, proiecte total diferite de cele cu care v-am obișnuit până acum. Sunt nerăbdătoare să vi le prezint! Curând”, a spus Codruța Filip în exclusivitate pentru Libertatea.

Am întrebat-o pe cântăreață și ce a făcut exact în Spania, la Javea, iar ea ne-a dezvăluit că a filmat patru videoclipuri.

„Am mers în Javea pentru câteva zile, să filmez patru videoclipuri pentru următoarele mele piese ce vor fi lansate în viitor anul acesta. Am fost în Spania alături de colegii mei talentați de la MusicLover Record Label, unde manager este Marius China: Bibi, Cleopatra Stratan, Edward Sanda, Johny Romano, Shift, Andres Chiriac… Totodată, Silviu Mîndroc a fost regizorul care a filmat și care s-a asigurat ca videoclipurile să iasă absolut superbe. Abia aștept să le vedeți și să ascultați piesele noi”, a adăugat Codruța Filip.

L-am contactat și pe Edward Sanda pentru a ne vorbi despre această perioadă din cariera lui, ținând cont că nu a rămas doar la statutul de cântăreț, ci acum a început să se ocupe și de videoclipuri.

„Am fost în Spania cu o gașcă… Am fost în scop profesional, să filmăm mai multe clipuri. S-au filmat opt clipuri. Am filmat și eu, pentru că mai nou filmez și eu clipuri, alături de Silviu Mîndroc. Și am filmat pentru Shift, pentru Johnny Romano și Andres Chiriac, pentru Bibi… Pentru Codruța Filip am filmat patru clipuri.

Mai mult decât atât, a fost și cumva ca o vacanță, pentru că ne-am și bucurat de locuri nemaivăzute, vreme bună, vibe frumos, am cunoscut oameni noi, am legat prietenii și s-au întâmplat lucruri frumoase”, a afirmat și Edward Sanda în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că a fost concurentă la „Desafio: Aventura”, am vrut să aflăm de la Codruța Filip și dacă emisiunea de la PRO TV a avut vreun impact asupra carierei sale.

„Cred că deja are un impact major «Desafio: Aventura» asupra carierei mele. Oamenii de acasă au reușit să mă cunoască prin intermediul acestei competiții așa cum sunt eu de fapt, fără perdea, lucru care mă bucură atât de mult. Cred că ei își creaseră o imagine despre mine bazată doar pe aparițiile oficiale, pe contextele impuse în cadrul diverselor emisiuni… Și atunci eu mi-am dorit mult ca ei să mă vadă reală, autentică, fără filtre… Și cred că au făcut-o!

Am primit pe tot parcursul difuzării competiției, dar și acum, mesaje extrem de frumoase de la cei de acasă, mesaje de susținere care m-au impresionat până la lacrimi de multe ori. Nu e nimic mai frumos decât asta și le mulțumesc din toată inima”, a încheiat Codruța Filip interviul pentru Libertatea.