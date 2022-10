De ce te trezești noaptea și cum poți să te culci din nou?

Experții spun că, atunci când dormim, trecem prin mai multe cicluri de 90 de minute. Aceste cicluri conțin diferite stadii de somn. În ultima parte, intri într-un somn mai ușor.

Este mult mai probabil să te trezești la cel mai mic zgomot, cum ar fi o mașină care trece pe lângă tine sau partenerul tău care se mișcă ușor, a declarat pentru Good Housekeeping expertul în somn Dr. Neil Stanley, fost președinte al Societății Britanice de Somn, Dr. Neil Stanley.

Dimineața, este puțin probabil să îți amintești toate momentele în care ai fost treaz în timpul nopții. Dar, pentru cei câțiva nefericiți, nu este la fel de ușor ca și cum te-ai `întoarce” și ai ațipi din nou.

Greg Murray, profesor și director al Centrului pentru Sănătate Mintală de la Swinburne University of Technology, a explicat că acest lucru este tipic pentru 3-4 dimineața. Pe măsură ce organismul se pregătește pentru dimineață, temperatura corpului și hormonii de veghe încep să crească, în timp ce impulsul de somn se reduce, a scris el în The Conversation, potrivit The Sun.

„Dacă adaugi un pic de stres, există șanse mari ca trezirea să devină o stare de conștiență de sine", a declarat profesorul Murray.

Iată câteva sfaturi pentru a te ajuta să te întorci la somn:

Evită mersul la toaletă. Poate crezi că dacă te ridici pentru a-ți elibera vezica urinară te va ajuta să adormi din nou. Dar Dr. Michael Breus, un psiholog clinician, a declarat pentru Business Insider că ar trebui să rămâi exact acolo unde ești. Acest lucru se datorează faptului că, dacă părăsești căldura patului tău, inima trebuie să pompeze mai mult sânge în jurul corpului. Pentru a adormi este nevoie de un ritm cardiac scăzut în repaus. Prin urmare, o drum la toaletă face opusul a ceea ce ai nevoie. Nu te mai uita la ceas. Este aproape o a doua natură să ridici telefonul și să verifici ora când te trezești în mijlocul nopții. Dr. Michael a spus să eviți cu orice preț să îți verifici telefonul, deoarece privitul ceasului te poate ține treaz mai mult timp. Renunță la alcool. Un pahar de vin sau o înghițitură sau două de coniac este un ritual înainte de culcare pentru unii și cu siguranță te poate ajuta să adormi.

Dar îți poate strica calitatea somnului, ceea ce te va face să ai mai multe tulburări pe parcursul nopții. Acest lucru se explică prin faptul că alcoolul blochează triptofanul, un aminoacid care te ajută să dormi, să ajungă la creier.

Profesorul Malcolm von Schantz, de la Universitatea din Surrey, spune: „Alcoolul are un efect ciudat, în sensul că face mai ușor să adormi, dar face mai greu să rămâi adormit și afectează calitatea somnului nostru.”

Ține-ți departe animalele de companie. Poate fi plăcut să ai o pernă călduroasă și pufoasă cu care să te ghemuiești, dar nu ar trebui să ai animalele de companie în pat. Acestea îți pot răpi acele momente vitale de somn, nu doar pentru că se agită, ci și din cauza blănii pe care o lasă.

În plus, dormitul alături de un prieten cu blană poate agrava alergiile sau astmul la cei predispuși la acestea.

Menține o temperatură scăzută în cameră. S-ar putea să ai senzația că un somn bun se poate obține într-o casă călduroasă și confortabilă, însă acest lucru îl poate perturba. Acest lucru se explică prin faptul că sistemele de încălzire usucă membranele mucoase, ceea ce te face mai însetat în timpul nopții.

Dr. Neil spune că temperatura optimă pentru o noapte bună este de 18C sau mai mică. Pentru a adormi, trebuie să pierdem aproximativ 1°C din temperatura internă a corpului nostru, care se situează la aproximativ 37°C.

Dacă te afli într-o cameră prea caldă, corpul tău nu poate evacua excesul de căldură, ceea ce înseamnă că somnul tău va fi perturbat. Noaptea, închide încălzirea în dormitor și folosește în schimb plapume, pături și lenjerie de pat respirabilă pentru a ajuta la reglarea temperaturii corpului.

