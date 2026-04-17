Concluziile, datate 1 aprilie, apar în urma unor verificări făcute în a doua parte a anului trecut, după ce un auditor finaciar independent a descoperit nereguli.

Mai exact, în raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor scrie că există „o îndoială semnificativă cu privire la capacitatea societății de a-și continua activitatea”. Mai exact, Metrorex riscă să intre în faliment, deoarece în ultimii șapte ani a înregistrat pierderi mari atât din activitatea de bază, cât și din investiții.

O descoperire este legată de Centrul de Sănătate şi Securitate în Muncă, care nu avea autorizație de 26 de ani. „Din anul 2009 și până în prezent (26 de ani), activitatea Centrului de Sănătate şi Securitate în Muncă s-a desfăşurat fără o autorizatie sanitară de functionare, și implicit fără a fi efectuate demersuri pentru reînnoirea acesteia, în conformitate cu cerințele legale. Personalul cu atribuții din cadrul societății Metrorex nu a făcut demersurile necesare, iar directorul general Mariana Miclăuș nu a urmărit intrarea în legalitate a „Centrului de Sănătate și Securitate în Muncă”, scrie în raport.

Altă problemă este legată de baza sportivă Ciurel și stadionul Metrorex. Închirierea bazei Ciurel în perioada 2019-2021 unor cluburi private de fotbal fără încasarea unei chirii a adus pierderi de sute de mii de lei, care nu mai pot fi recuperate.

„Se constată astfel că, după data de 27.04.2021 când a transmis către persoanele implicate notificările (…) conducerea executivă a Metrorex S.A. nu a identificat soluția legală în vederea preluării drepturilor pecuniare aferente contractului de utilizare a terenului – domeniul public al statului, Metrorex S.A. fiind păgubită de aproximativ 815.000 RON, sumă aferentă chiriei pentru perioada 2021 – prezent. În plus, luând în considerare termenul de prescripție de 3 ani a dreptului de acțiune în recuperarea debitelor, se constată generarea stării de pericol de a nu se putea recupera creanțele mai vechi de 3 ani”, se arată în raport.

De asemenea, raportul a relevat o creștere a cheltuielilor salariale de 70 milioane lei, deși numărul de angajați a scăzut.

Și contractele cu firmele de securitate au adus pierderi uriașe, este vorba despre milioane de lei.

De asemenea, s-a constatat că indicatorii de performanță pentru funcția de director general au fost stabiliți superficial: „Consiliul de Administratie a stabilit indicatorii de performanță în mod neobiectiv, nemăsurabil, necompatibil cu specificul activității Metrorex, aspect care a determinat obtinerea calificativului „bun” de către acesta”.

O altă problemă a fost că au fost sute de contracte de publicitate negociate, nu licitate. Astfel, în perioada 2021-2024, „Metrorex a încheiat 457 de proiecte speciale de publicitate doar prin negocieri cu un ofertant, în valoare totală de 1.464.284 euro, evitându-se derularea unei proceduri transparente, concurențiale, care să garanteze tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici”.

Mai mult, Metrorex a încheiat 61 de acorduri de închiriere, în valoare totală de aproape 230.000 de euro, prin atribuire directă, pentru bunuri proprietate publică, cu încălcarea prevederilor legale. În plus, a închiriat suprafetele din interiorul și exteriorul trenurilor de metrou prin atribuirea directă a 1.208 acorduri de închiriere, în valoare totală de 5 milioane de euro, fără organizarea unor proceduri de licitatie.

Raportul a conchis că este nevoie de „analizarea execuției contractului de mandat al Directorului General și a Planului de administrare și dispunerea măsurilor legale care se impun”, reanalizarea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți pentru Directorul General și „sesizarea organelor judiciare competente, pentru efectuarea verificărilor care se impun”, fiind suspiciuni de fapte penale.

Practic, de la 1 mai, Metrorex va scumpi biletul la 7 lei ca să compenseze deficitul financiar cauzat de managementul defectuos al companiei.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE