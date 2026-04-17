Invitată în emisiunea „Online story”, Brigitte Pastramă a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a decis să plece din România, afirmând că fiica ei nu a fost foarte fericită de această mutare la început, însă schimbarea a ajutat-o foarte mult.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Trauma mea a fost că exact lângă școala unde au studiat copiii mei se vindeau droguri. Nu este nimic de ascuns și n-am de ce… Și îmi asum ceea ce spun. Lucrurile astea mi-au distrus băiatul și n-am dorit să trec prin aceeași traumă și cu fata mea. Fapt care m-a făcut, în momentul în care am văzut că situația începe să fie cât de cât ambiguă și Sara poate să o ia pe o cale proastă, să rup din rădăcină acest lucru și să fac un sacrificiu.

Eu îl consider sacrificiu, că renunți la casa ta, renunți la meseria ta, pentru că eu mă ocupam de business-uri, eram stăpân acolo. Plecând într-o altă țară, am lăsat absolut tot în mâna altor persoane, n-am mai putut controla eu acea situație. În momentul în care ți-ai lăsat prietenii, ți-ai lăsat familia, să te duci într-o țară străină ca să-i schimbi viitorul copilului tău eu consider că e un sacrificiu.

Sunt sigură că Sara nu apreciază în momentul de față, dar de 10 ori aș face același lucru. Pentru că eu cred că Sara s-a schimbat foarte mult datorită acestor trei ani în Dubai. Adică a revenit copil. La 15 ani se machia, avea unghiile lungi, arăta ca de 30 de ani…”, a spus Brigitte Pastramă.

Vedeta a dezvăluit și că în Dubai are o locuință care valorează peste 500.000 de euro și pentru care a primit oferte de a o vinde. Doar că nu își dorește acest lucru și nici nu are alți bani pentru a-și cumpăra o altă proprietate.

„Cu proprietățile nu se întâmplă nimic, pentru că eu am acolo mașină, casă… Casa nu e așa mare, e o casă cu trei băi, două dormitoare, un living și o curte cu palmieri. Valorează și acum peste 500.000 de euro. M-au sunat și să vând, și să cumpăr. Nu am bani să cumpăr ce mi-ar plăcea, aș vrea o casă mai mare, dacă s-ar putea undeva la mare, dar nu am posibilitatea asta în momentul de față”, a mai afirmat Brigitte Pastramă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE