Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin

Lipsa pieselor, depistată la un inventar

Este vorba despre 549 de monede, din care 178 din aur şi 371 din argint, o brăţară dacică din argint cu cap de lup. un cercel cu bumb piramidal de aur şi o fibulă datând din anul 80 î.Hr., care fac parte din Tezaurul de la Izvorul Frumos. Lipsa acestor piese a fost depistată la un inventar efectuat cu ocazia ieşirii la pensie a unuia dintre specialiştii muzeului. Brățara și fibula din argint sunt anunțate ca dispărute pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului.

Brățara din argint, furată

Verificările ulterioare au arătat că din colecția muzeală au dispărut 203 monede reprezentând ducaţi veneţieni din aur (anii 1300-1400), florini ungureşti din aur (anii 1300-1440), guldeni din aur (anii 1350-1400), groşi sârbeşti de argint, ducaţi din argint de pe timpul lui Mircea cel Bătrân, accele argint (anul 1400) din Tezaurul Dudaşul Schelei, 130 de monede reprezentând ducaţi veneţieni din aur (anii 1380-1400), florini ungureşti din aur, ducaţi argint din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (anii 1380-1420), groşi sârbeşti din argint, 150 de monede reprezentând ducaţi din aur (Olanda anul 1700), zechini veneţieni din aur (anul 1700), monede din argint din timpul Imperiului Otoman (anul 1800) din tezaurul de la Gornenţi și 66 de monede austriece din aur şi din argint din Tezaurul de la Balta. 

Obiecte de patrimoniu, transferate la Muzeul de Artă

Un dosar penal deschis după plângerea depusă de conducerea muzeului a fost clasat în 2020, din lipsă de probe. Reevaluarea pieselor lipsă a stabilit o valoare de inventar de 45.061 de lei, iar raportul de expertiză realizat cu ocazia cercetărilor penale a indicat o sumă de 260.405 lei. Muzeul a dat în judecată fosta angajată și solicită daune materiale în valoare de 318.736 de lei, sumă care ar urma să fie actualizată la zi cu indicele de inflație.

Ancheta internă făcută la vremea respectivă la nivelul muzeului a indicat faptul că furtul s-a comis în perioada 2011-2014. Muzeul era în reabilitare, astfel încât piesele au fost mutate la Muzeul de Artă din Drobeta-Turnu Severin. În cadrul procesului civil, instanța a fost de acord, la solicitarea părților, să dispună realizarea unei expertize care să indice valoarea de inventar, precum și cea de patrimoniu, la nivelul anului 2014, a fiecărei piese în parte, precum și algoritmul de calcul al valorii de patrimoniu a brăţării spiralice din argint, fibulei din argint şi cercelului cu bumb piramidal. 

De asemenea, s-a mai cerut verificarea unei inventarieri realizate în 2008, respectiv dacă aceasta a fost efectuată cu respectarea tuturor exigenţelor legale din domeniu. Expertiza mai trebuie să mai stabilească ce persoane erau abilitate prin fişa postului/pregătire profesională să participe la trierea, inventarierea, împachetarea, transportul, însoţirea, încărcarea și descărcarea pieselor, precum și, dacă schimbarea locaţiei obiectelor, presupunea întocmirea unui inventar strict în acest scop.

Documente solicitate de instanță

Reprezentanții Muzeului Regiunii Porţilor de Fier au fost solicitați să transmită răspunsuri la mai multe întrebări ce au legătură cu dispariția obiectelor de patrimoniu, transferul colecției și reabilitarea clădirii instituției. În esență este vorba despre modul în care s-a desfășurat activitatea de inventariere a colecției muzeale, anterior anului 2008 și dacă a fost efectuată cu respectarea tuturor exigenţelor legale din domeniu. De asemenea, s-a cerut depunerea documentului prin care s-a decis reabilitarea clădirii muzeului, precum și a deciziei care ar arăta că mutarea colecției a fost aprobată în Consiliul de Administraţie. Alte lămuriri solicitate muzeului:

– să se precizeze dacă au fost înstiinţate forurile superioare (Consiliul Județean Mehedinți, Ministerul Culturii) cu privire la operaţiunea de mutare a colecţiei numismatice, urmând a fi individualizate şi să se depună înscrisuri doveditoare, după caz;

– să se precizeze dacă s-au discutat în Consiliul Ştiinţific al Muzeului condiţiile de mutare şi dacă s-au decis etapele de execuţie a procesului de mutare;

– să se precizeze dacă transportul pieselor s-a realizat cu maşini autorizate, cu sistem de încărcare/descărcare, însoţite de organe de pază sau ordine;

– să se precizeze dacă s-a solicitat în scris, de conducerea muzeului, sprijin în vederea protejării bunurilor de patrimoniu pe parcursul operaţiunii de mutare;

– să se depună actul de stabilire nominală a personalului implicat în trierea, inventarierea, împachetarea, transportul, încărcarea, descărcarea pieselor;

– să se precizeze dacă, după relocarea colecţiei numismatice, s-au dispus verificări pentru clarificarea existenţei reale a conţinutului plicurilor/cutiilor/lăzilor în care se aflau obiectele de patrimoniu;

– să se precizeze cine a exercitat atribuţiile de conservator, actul de numire, dacă acesta a avizat proiectul de relocare a colecţiei numismatice, dacă a supravegheat operaţiunea de relocare, dacă a participat la operaţiunea de amenajare a spaţiului de depozitare după relocare, urmând să se depună înscrisuri doveditoare în acest sens;

– să se depună Regulamentul de ordine interioară prin care sunt reglementate normele şi condiţiile de acces în depozitul colecţiei numismatice;

– să se precizeze dacă inventarierea în urma căreia s-a constatat lipsa obiectelor de patrimoniu imputate a avut loc după un nou transfer a acestora la sediul Muzeului de Artă sau a Muzeului de Istorie/altă locaţie. Pentru răspunsurile la toate aceste întrebări s-a cerut depunerea de documente doveditoare;

– să se precizeze în ce împrejurări a fost întocmit înscrisul „anexa 8” la raportul de expertiză, din care rezultă predarea, cu acordul managerului, a unei brăţări şi a unei fibule, precum şi a unei monede, urmând a se preciza în ce scop şi cui s-a făcut predarea şi dacă cele trei obiecte de patrimoniu au fost restituite.

Conducerea Consiliului Județean Mehedinți, instituție în subordinea căreia funcționează muzeul, a fost solicitată să indice persoana desemnată ca răspunzătoare de supravegherea operaţiunii de mutare a colecţiei numismatice, inclusiv cele trei bunuri arheologice (brăţară spiralică din argint, fibulă din argint şi cercel cu bumb piramidal din aur), de la sediul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier la sediul Muzeului de Artă. O altă întrebare se referă la procesul-verbal care ar fi trebuit întocmit în legătură cu modul de desfăşurare a operaţiunii de mutare a colecţiei, document care, dacă există, să fie transmis la dosar. Toate aceste răspunsuri ar urma să fie luate în discuția instanței la termenul din 26 iunie 2026.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Motorina a ajuns sub 9 lei, benzina s-a ieftinit și ea sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Știri România 08:36
Motorina a ajuns sub 9 lei, benzina s-a ieftinit și ea sâmbătă, 18 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Lista neregulilor de la Metrorex descoperite de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor. Biletul va costa 7 lei ca să acopere pierderile cauzate de management
Știri România 17 apr.
Lista neregulilor de la Metrorex descoperite de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor. Biletul va costa 7 lei ca să acopere pierderile cauzate de management
Parteneri
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Adevarul.ro
Reforma companiilor de stat, sub tirul economiștilor: „O iluzie păguboasă care perpetuează sistemul căpușă. Singura cale este privatizarea”
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins mâna și mi-a spus ‘Se face’. A doua zi am avut banii”
Fanatik.ro
Cum a ajutat Mircea Lucescu mai multe persoane în timpul vieții sale, fără să vorbească public: ”Mi-a întins mâna și mi-a spus ‘Se face’. A doua zi am avut banii”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. Din 19 aprilie 2026 apare la o emisiune de la postul public
Stiri Mondene 08:30
Vedeta PRO TV a semnat cu TVR. Din 19 aprilie 2026 apare la o emisiune de la postul public
„Românii au talent”, 17 aprilie 2026. Clarisa Manole, eleva din Constanța care a luat 4 de „DA” cu un număr de actorie: „Crede foarte mult în drumul ăsta”
Stiri Mondene 00:22
„Românii au talent”, 17 aprilie 2026. Clarisa Manole, eleva din Constanța care a luat 4 de „DA” cu un număr de actorie: „Crede foarte mult în drumul ăsta”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
EXCLUSIV. Unde se vor antrena românii din "armata voluntarilor", plătiţi cu 4.000 de lei pe lună
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Unde se vor antrena românii din "armata voluntarilor", plătiţi cu 4.000 de lei pe lună
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax.ro
Premieră pentru România la sediul NATO
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața
KanalD.ro
BREAKING NEWS | Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare! Opt persoane și-au pierdut viața

Politic

Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
Politică 07:30
Ministrul Florin Barbu se afișează cu o valiză Louis Vuitton de mii de euro: „E un cadou. Nu cunosc marca, nu știu cât costă”
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Politică 17 apr.
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Fanatik.ro
Adrian Ropotan, imagine rară cu soția și fiul lor, Ivan. Micuțul a furat toate privirile
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi