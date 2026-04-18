În urma momentului său, Andi Moisescu i-a transmis faptul că este foarte impresionat de textul ales, astfel că i se pare că are legătură cu o problemă cu care se confruntă societatea de astăzi.

„Sunt foarte plăcut impresionat de textul pe care l-a ales pentru că mi se pare că are multă legătură nu doar cu generația ei și cu preocupările ei, are legătură cu o problemă reală cu care ne confruntăm în societatea de astăzi când oamenii pleacă să lucreze prin alte părți și au impresia că dacă trimit bani acasă asta rezolvă tot”, a spus Andi Moisescu, conform Pro TV.



„Mi se pare că ea crede foarte mult în drumul ăsta sau ca să zic așa, își caută cum să se ducă mai bine pe drumul ăsta”, a mai spus Andi Moisescu.

Carmen Tănase i-a transmis tinerei că are date pentru această profesie, dar trebuie să citească foarte mult, astfel că în acest fel va găsi texte care să o reprezinte.

„Tu date ai pentru profesia asta. Aici începe. Însă meseria aceasta, nu știu cât se învață, cât se fură. O furi de unde poți, din filme românești, străine, din teatru, trebuie să citești imens.

Și citind foarte mult, îți vei și găsi drumul, vei și găsi texte care să te reprezinte și ți se va deschide universul foarte mult. Trebuie să vezi oameni, să încerci să-i cunoști, să-ți imaginezi și să-ți asumi experiențele pe care ți le imaginezi”, a spus Carmen Tănase.

