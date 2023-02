Ce este poprirea?

Prevăzută în Codul civil în capitolul intitulat ”Executarea silită”, poprirea nu este nimic altceva decât o modalitate de stingere a creanțelor.

Conform art. 781 Cod de procedură civilă, ”sunt supuse urmăririi silite prin poprire:

sumele de bani

titlurile de valoare

SAU

alte bunuri mobile incorporale

urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condițiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite și bunurile mobile corporale ale debitorului deținute de un terț în numele său”.

Dar hai să vedem ce ne interesează pe noi, anume ce poate fi poprit pe contul tău bancar…

Cum „apare” poprirea?

Creditorul- sau cel căruia trebuie să îi dai banii înapoi- face cerere la executorul judecătoresc care are biroul pe lângă Curtea de Apel unde își are debitorul își are domiciliul- adică tu, spre exemplu. Dacă stai la Cluj, prietenul care vrea banii înapoi va face cerere la un executor judecătoresc de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

Poprirea se înființează fără somație, conform art. 780 alin. 1 Cod procedură civilă, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresă în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane.

Recomandări Nou cutremur în Oltenia, mai puternic decât cel de ieri. A avut magnitudinea de 5,7 și a fost urmat de două replici

Așadar, cel căruia trebuie să îi dai bani face cerere. Aceasta ajunge în fața instanței care trebuie să se pronunțe cu privire la ea – să vadă dacă este de acord cu poprirea. Se emite o adresă care prevede titlul executoriu- adică ce trebuie să ia creditorul de la tine. În ultimul punct, se vor comunica aceste informații ție și celui devenit terț poprit (cel care trebuie să îți dea bani ție).

În cadrul art. 783 Cod procedură civilă cu denumirea marginală ”Înființarea popririi” se prevede clar ce date trebuie să cuprindă aceasta, de la caz la caz.

Odată înființată, bunurile tale sunt indisponibilizate- adică nu te mai poți folosi de ele până la satisfacerea datoriei.

În cazul banilor din cont, să nu fii surprins că vezi soldul cu minus- este tot o indisponibilizare.

Poprirea pe cont bancar- „ce îți este retras din cont”?

Dacă aruncăm un ochi mai jos, tot în cadrul art. 781 alin. (2) Cod de procedură civilă, observăm că în cazul conturilor bancare, se popresc:

soldul creditorului contului

SAU

încasări viitoare ale acestuia

Așadar, dacă ai o datorie de 500 de lei la ANAF, de exemplu:

fie te prind în ziua bună când intră salariul și îți vor trage toți cei 500 de lei,

fie soldul tău va apărea pe minus și orice va intra în contul tău, va compensa creanța acestora. Deci cum o dai, nu prea scapi…

Recomandări Puțin curaj, domnule Ciolacu! Ce-i lipsește PSD ca să fie cu adevărat un partid de stânga

Pentru a înțelege cu precizie despre ce bani este vorba, avem ca ajutor art. 729 Cod de procedură civilă care ne explică exact ce poate fi urmărit și când… dar acest ultim aspect îl vom dezbate imediat. Citește continuarea pe avocatoo.ro

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL AVOCATOO.RO

GSP.RO Viața unui străin mutat într-un mic oraș din România. E uimit de ce a ajuns să facă atunci când pleacă de acasă: "Pe bune!"

Urmărește-ne pe Google News