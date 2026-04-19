Bolojan a precizat că, dacă PSD aruncă țara în criză, „va fi greu de presupus” că se mai pot reface relațiile de încredere între cele două partide și nu a exclus negocieri cu AUR pentru susținere, ca să nu fie votată o moțiune de cenzură împotriva lui și a Executivului.

„Până în momentul de față, nu am purtat astfel de discuții. Consider că, chiar dacă suntem în al 12-lea ceas, suntem încă într-o coaliție și, chiar dacă PSD a încălcat protocolul în repetate rânduri, sper ca rațiunea să prevaleze. Dar asta va rămâne de văzut în cursul zilei de mâine. Pentru că, v-am spus, efectele asupra României pot fi neprevăzute în condițiile în care se intră în această criză politică suprapusă cu crizele pe care le avem”, a explicat Bolojan.

Și a continuat: „Iar în condițiile în care acest Guvern va rămâne funcțional, atunci, așa cum am făcut și până acum, atunci când ai proiecte importante de legi în Parlament, când ai de exemplu jaloane, trebuie să te asiguri că ele trec în forma în care sunt agreate și acceptate de Comisia Europeană pentru că doar atunci se consideră jalonul valid”.

El a adăugat că este posibil ca în perioada următoare, „dacă nu mai există o stabilitate parlamentară” să fie necesare discuții cu grupurile parlamentare ca să fie trecute jaloanele din PNRR, „pentru că înseamnă sume importante de bani” și, totodată, „trebuie un dialog cu forțele politice pentru a te asigura că aceste proiecte sunt trecute până în vara acestui an”.

Partidul lui Grindeanu decide mâine dacă îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează retragerea miniștrilor PSD din Guvern

Reamintim că social-democrații vor cere luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri pe baza unui chestionar scurt. Singura întrebare va fi dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Dacă votul va fi majoritar afirmativ, atunci Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă pleacă sau nu singur.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, va fi să retragă miniștrii PSD din Guvern, mutare programată pentru joi, 23 aprilie, chiar în ziua ședinței de Guvern. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu își va da demisia, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

Pe de altă parte, săptămâna viitoare sunt așteptate discuții la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, în urma cărora șeful statului va trebui să medieze situația și să caute o soluție pentru ieșirea din impas.

În acest context, Partidul Național Liberal va organiza marți, 21 aprilie, la ora 10:00, o ședință a Biroului Politic Național.

Iar Libertatea a scris în premieră, pe 17 aprilie, că decizia liberalilor este deja luată și că s-a materializat prin rezoluția din 23 martie, când au decis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliția cu PSD”. Mai exact, liberalii ar putea fi cei care rup coaliția.

Foarte important, la finalul ședinței PNL din 21 aprilie, cel care va explica publicului decizia luată va fi chiar premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan, potrivit informațiilor Libertatea. Acesta va face anunțul final.

În funcție de acest anunț, dacă va mai fi cazul, PSD își va retrage miniștrii.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR-ului, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă, pe 17 aprilie, Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

