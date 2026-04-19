Ce magnitudine a avut cutremurul din România, din Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 a avut loc duminică, 19 aprilie, la ora 19.46, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Unde s-a resimțit cutremurul de duminică seara, 19 aprilie 2026

Seismul s-a produs la o adâncime de 140 km, fiind resimțit la 55 km sud de Focșani, 65 km sud de Buzău, 57 km est de Sfântu-Gheorghe, 67 km est de Brașov și 88 km nord-est de Ploiești.

Cel mai puternic cutremur din 2026, de 4,5 magnitudine, a fost înregistrat pe 26 februarie, tot în județul Vrancea.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe Scara Richter a avut loc și înainte de Paște, tot în Vrancea. Seismul din data de 8 aprilie 2026 a fost resimțit în zonele: Sf. Gheorghe, Brașov, Buzău și Focșani.

