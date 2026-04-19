Ministrul Finanțelor și ministrul Sănătății au purtat discuții cu Pfizer privind datoria pentru vaccinurile anti-COVID

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, au negociat cu reprezentanţii Pfizer în Statele Unite, încercând să găsească soluţii pentru datoria de 600 de milioane de euro pe care România trebuie să o achite companiei farmaceutice, după pierderea procesului în primă instanţă la o instanţă belgiană.

Autorităţile române încearcă să negocieze transformarea sumei datorate în medicamente vitale pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice şi boli rare.

România încearcă să transforme datoria de 600 de milioane de euro în medicamente

Ministrul Finanţelor a precizat că poziţia Pfizer, după câştigarea procesului, este „foarte puternică”, iar marjele de negociere sunt limitate. Alexandru Nazare a precizat că autoritățile române încearcă să transforme datoria către giantul farmaceutic în produse și medicamente de care cetățenii au nevoie.

„Încercăm să facem tot posibilul astfel încât această sumă foarte mare pe care România o are de plătit, de peste 3 miliarde de lei, să se transforme în produse de care românii au nevoie, astfel încât să diminuăm efectul negativ al aplicării acestei sentinţe”, a precizat Alexandru Nazare, la Digi 24.

Când ar putea primi România un răspuns de la Pfizer privind datoria pentru vaccinurile anti-COVID

Întrebat despre un posibil termen pentru obţinerea unui răspuns din partea Pfizer, Nazare a subliniat că acest lucru nu depinde exclusiv de Guvernul României.

„Nu depinde doar de Guvernul României. Am organizat această discuţie împreună cu ministrul Sănătăţii, cu domnul Rogobete.

Am transmis care sunt parametrii pe care i-ar dori România şi discuţiile vor continua. E prematur să vă spun cât vor lua, ca timp. Nu e o negociere foarte complicată.

Sunt rezervat în acest moment. Şi în privinţa rezultatelor şi în privinţa timpului pe care îl avem la dispoziţie”, a explicat ministrul Finanţelor.

Ministrul Sănătății spune că întâlnirea cu Pfizer din SUA este „un moment important”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a descris întâlnirea ca pe „un început important”. El a menţionat că procesul de negociere nu se va încheia imediat. Alexandru Rogobete a propus încă de la pronunțarea deciziei ca datoria României să fie transformată în tratamente de care pacienții din țara noastră au nevoie.

„Este un proces care nu se încheie astăzi. Dar este un început important”, a declarat recent, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

România a pierdut procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro

România a pierdut procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro pentru vaccinurile anti-COVID, sumă ce reprezintă o povară majoră pentru bugetul public.

Foștii miniştri ai Sănătăţii din perioada pandemiei continuă să se acuze reciproc pentru această situaţie, controversele fiind declanşate încă de la începutul lunii aprilie, când instanţa belgiană a pronunţat decizia.

Guvernul analizează mai multe scenarii pentru a gestiona această datorie, iar negocierile cu Pfizer sunt considerate o componentă esenţială în încercarea de a transforma această sumă în medicamente inovatoare necesare pacienţilor aflaţi în situaţii critice. Discuţiile sunt încă în desfăşurare, iar autorităţile rămân rezervate în privinţa unui rezultat rapid.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE