„Survivor România” 19 aprilie 2026. Un concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare

După ce vineri seara, membrii echipei albastre au reușit o victorie fără mari emoții, seara trecută a marcat o continuare a acestei povești! Războinicii au câștigat, încă o dată, imunitatea și au demonstrat că traversează una dintre cele mai bune perioade ale lor, de la start și până în prezent.

Învinși, Faimoșii au dat lupta pentru Imunitate personală într-un traseu complex care i-a provocat, dus la capăt, până la urmă, de Gabi Tamaș. Acesta va trebui să ia o decizie importantă în doar câteva ore.

În această seară, lupta continuă pentru miza care le aduce concurenților fericire, emoție și, de multe ori, lacrimi – comunicarea cu cei dragi! Toate jocurile în care a putut fi obținută această șansă au fost câștigate, până acum, de Războinici. Pot ei să ducă mai departe tradiția?

Tot atunci, un nou concurent din tribul Faimoșilor va pierde Duelul și va afla că nu pleacă acasă, ci în Exil, unde va sta până va obține o nouă șansă pentru a reveni în show!

Marian Godină se află pe insula exilului și pentru a trece timpul mai rapid, Faimosul s-a apucat de creat cadouri. Acesta dorește să își surprindă colegii, astfel că le pregătește suveniruri.

