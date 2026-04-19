Andreea Marinescu și Adi Titulescu, de profesie comisar criminalist, trăiesc de mai mulți ani o frumoasă popevste de dragoste.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea era la serviciu și realiza reportaje, iar el lucra în poliție. Relația lor a evoluat rapid, devenind soț și soție în 2018. Au devenit părinții lui Marc Armin, dar și ai lui Vladimir, fiul dintr-o relație anterioară a jurnalistei, cu Paul Roșca. În prezent, formează o familie frumoasă.

În urmă cu ceva timp, Andreea Marinescu a dezvăluit cum se înțelege cu soțul ei și cum reușesc să mențină armonia în cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Liniștea de la noi din casă este, poate, uneori mai lungă decât în alte familii. Ne acordăm momente de liniște și facem bine că ne creăm astfel de spații. Având amândoi meserii care ne consumă foarte mult, ne-a ajutat faptul că am avut capacitatea să înțelegem nevoia celuilalt de liniște și să nu ne «capiem» cu întrebări de genul: ‘Ce ai? Ești supărat? S-a întâmplat ceva?”, a declarat Andreea, potrivit Avantaje.

Andreea recunoaște că atunci când ajung acasă, ea și soțul ei nu dezbat subiecte ce țin de carieră și asta pentru că în trecut s-au certat pe această temă.

„Niciun briefing — ne ucide secretul de serviciu. O singură dată am avut o dezbatere pe un subiect. S-a lăsat cu ceartă și, de atunci, nu mai discutăm nimic ce are legătură cu domeniul lui”, a mai spus știrista.

„Noi ne-am plăcut din prima, fără să știm unul de celălalt, însă. A fost nevoie de câțiva ani și de o întâmplare — un telefon stricat, pe care el mi l-a reparat — pentru a ne da seama că ar trebui să ne și întâlnim, să rămânem împreună, să ne cumpărăm o casă, să ne căsătorim, să avem un copil… și cine știe ce se va mai întâmpla mai departe”, a mai spus în trecut Andreea Marinescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE