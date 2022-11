Aproape cu toții am trăit următoarea experiență – să plasăm o comandă online în baza unei reclame văzute pe rețelele de socializare și să primim un produs care nu are nici cea mai mică legătură cu ceea ce am comandat. Într-o astfel de situație care sunt mijloacele legale la care poți apela?

Consumatorii trebuie să își cunoască drepturile, iar profesioniștii trebuie să știe că există și căi legale de promovare a afacerii lor.

Regulile privind materialele și mesajele publicitare sunt reglementate de Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.

? Publicitate înșelătoare VS publicitate comparativă

Publicitatea este definită ca fiind orice formă de prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi şi obligaţii (cf. art. 3 lit. a) din Legea nr. 158/2008).

Atunci când vorbim de publicitate în mediul online ne referim la acele reclame de pe social media

Publicitatea înșelătoare reprezintă publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta şi care, din cauza caracterului înşelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent (cf. art. 3 lit. b) din Legea nr. 158/2008). În categoria practicilor comerciale înșelătoare intră și transmiterea de informații false către consumatori. Citește continuarea pe avocatoo.ro

